HOME CELEBRITY MUSIK

Arsjad Rasjid: Extravanganjar Talent Jadi Komitmen Ganjar-Mahfud Tingkatkan Kualitas Sektor Ekonomi Kreatif

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |21:20 WIB
Arsjad Rasjid: Extravanganjar Talent Jadi Komitmen Ganjar-Mahfud Tingkatkan Kualitas Sektor Ekonomi Kreatif
Extravaganjar jadi komitmen Ganjar-Mahfud tingkatkan kualitas sektor ekonomi kreatif (Foto: Nurul/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kelompok relawan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang tergabung dalam Extravaganjar menggelar Extravaganjar (XVG) Talent. Pada hari ini, Sabtu, (16/12/2023) gelaran Extravaganjar (XVG) Talent sudah memasuki tahap grand final.

Ajang ini diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dengan kategori kompetisi Solo, Grup, dan Pencipta Lagu.

Ketua TPN Arsjad Rasjid pun mengungkap bahwa ajang ini bukti komitmen dari capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif, termasuk di bidang musik.

Arsjad meyakini jika akan muncul talenta berbakat dari berbagai penjuru tanah air yang unjuk kebolehan di ajang ini. Kehadiran mereka sebagai bukti bahwa musisi lokal dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri bahkan dapat bersaing pula di kancah internasional. Kualitas SDM yang baik dari sektor musik tentu akan berjalan beriringan dengan meningkatnya kualitas industrinya.

Extravaganjar (Foto: Nurul/MPI)

Extravaganjar jadi komitmen Ganjar-Mahfud tingkatkan kualitas sektor ekonomi kreatif (Foto: Nurul/MPI)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
