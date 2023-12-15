Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Berharap Sule Bisa Libatkan Putri Delina saat Cari Pendamping Hidup

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |03:30 WIB
Denny Sumargo Berharap Sule Bisa Libatkan Putri Delina saat Cari Pendamping Hidup
Denny Sumargo berharap Putri Delina bisa dilibatkan saat Sule mencari jodoh (Foto: MPI)
JAKARTA - Putri Delina baru-baru ini tampil di podcast milik Denny Sumargo. Dalam kesempatan tersebut, ada banyak hal yang dibicarakan oleh keduanya, termasuk soal hubungan Putri dengan sang ayah, Sule.

Berkaca dari kegagalan pernikahan Sule yang kedua, hingga membuat nama Putri dipandang sebelah mata oleh netizen, Densu pun memberikan sebuah pesan pada kekasih Jeffry Reksa tersebut. Menurutnya, saat Sule akan menikah lagi, ia merasa bahwa Putri perlu untuk melibatkannya.

Bukan tanpa sebab, pasalnya menurut suami Olivia Allan ini, perempuan memiliki insting yang cukup kuat dan tak pernah meleset. Bahkan Densu mengatakan bahwa ia akan berlaku demikian ketika ditinggal istri dan hendak menikah lagi.

Putri Delina

Denny Sumargo berharap Putri Delina bisa dilibatkan saat Sule mencari jodoh (Foto: Instagram @putridelinaa)

 

"Kalau gue punya anak cewek kayak you ya, terus posisi gue udah kehilangan istri, istri meninggal, gue bakalan tanya anak cewek. Karena anak cewek itu instingnya lebih tajam," ujar Denny Sumargo dalam YouTubenya.

"Kita tuh laki-laki suka punya problem dalam memilih. Kadang-kadang kita perlu pandangan wanita. Gue dulu kalau enggak dengerin mama gue, habis gue, hampir gue masuk jurang," sambungnya.

Berdasarkan pengalamannya, bintang film 5cm ini merasa bahwa penilaian seorang perempuan sangat dibutuhkan dalam kehidupan laki-laki. Hal itulah yang mendorong Densu untuk memberikan pesan pada Sule dan Putri, berkaitan dengan rencana pernikahan komedian asal Cimahi, Jawa Barat tersebut.

"Akhirnya dari situ gue mikir, kalau kita mau cari pasangan, tanyalah kepada wanita yang paling tulus di sekitarmu. Yang paling tulus di sekitarmu ya, gue pikir anak enggak mungkin enggak tulus dong," bebernya.

