HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Delina Ingin Jeffry Raksa Mualaf, Tak Mau Nikah Beda Agama

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |12:43 WIB
Putri Delina Ingin Jeffry Raksa Mualaf, Tak Mau Nikah Beda Agama
Putri Delina tolak menikah beda agama, berharap Jeffry Reksa Mualaf. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putri Delina blakblakan soal hubungannya dengan Jeffry Raksa. Anak komedian Sule itu tidak menginginkan adanya pernikahan berbeda agama jika nantinya dirinya menikah dengan sang kekasihnya itu.

Ungkapan itu diutarakan Putri Delina kepada Denny Sumargo. Di mana, Denny Sumargo mempertanyakan soal hubungan Putri Delina dengan Jeffry Raksa yang sudah memasuki tiga tahun berpacaran.

"Hubungan sama Jeffry sudah lama, sudah ada solusinya belum?" tanya Denny Sumargo kepada Putri Delina di YouTube miliknya, Kamis (15/12/2023).

"Dijalanin saja karena enggak mau memaksa, dari ayah (Sule-red) juga seperti itu ya sudah dijalani saja ke depan seperti apa," kata Putri Delina.

"Berharap Jeffry mualaf? ada enggak?" tanya Denny Sumargo lagi.

"Berharap ada cuma kayak ya sudah," balas Putri Delina.

"Apaan ya sudah?" tegas Denny Sumargo dengan nada bercanda.

"Ya berharap," ucap Putri Delina.

Bahkan, Denny Sumargo juga menyinggung soal kapan Putri Delina melepas status lajangnya untuk masuk ke dalam tahapan pernikahan. Terlebih, usia hubungan asmara keduanya bukan lagi dalam taraf main-main.

"Kalau kamu sama Jeffry ada pemikiran untuk melangkah ke pernikahan?" tanya Denny Sumargo.

"Ada," jawab Putri Delina.

"Kapan timingnya itu?" kata Denny Sumargo lagi.

Mendengar pertanyaan dari Denny Sumargo, Putri Delina mengatakan bila dirinya tidak ingin melangkahi abangnya yakni Rizky Febian.

"Belum tahu, karena aa Iki (sebutan Rizky Febian-red) dulu lah," ucap Putri Delina.

Denny Sumargo semakin penasaran dengan ucapan dari Putri Delina. Dia pun kembali menegaskan soal perbedaan keyakinan Putri Delina dengan Jeffry Raksa itu.

"Tapi, pastinya tidak beda agama kan ya menikahnya?" tanya Denny Sumargo.

"Iya seharusnya, iya dong" balas Putri Delina.

Halaman:
1 2
