Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Ungkap Kedekatan Santyka Fauziah dengan Anak-anaknya, Khususnya Putri Delina

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |05:35 WIB
Sule Ungkap Kedekatan Santyka Fauziah dengan Anak-anaknya, Khususnya Putri Delina
Sule ungkap kedekatan Santyka Fauziah dengan anak-anaknya (Foto: Instagram/ferdinan_sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Santyka Fauziah. Tak mau buru-buru menikah, Sule kini justru terlihat asyik menikmati masa pacarannya dengan Santyka.

Selain itu, Sule pun tampaknya tak ingin jika kejadian yang menimpa rumah tangganya dengan Nathalie Holscher terulang lagi. Oleh karenanya, Sule pun tengah melihat seperti apa hubungan kedekatan Santyka dengan anak-anaknya, khususnya Putri Delina.

Meski hubungan asmaranya dengan Santyka baru seumur jagung, tetapi perempuan tersebut sudah cukup dekat dan akrab dengan anak-anak Sule. Padahal, Sule tidak pernah memaksa kekasihnya untuk mendekati anak-anaknya.

"Alhamdulillah (Santyka Fauziah dan Putri sudah akrab) pelan-pelan lah,” ujar Sule dalam obrolannya bersama Atta Halilintar di akun YouTube Need A Talk.

Sule dan Santyka

Sule ungkap kedekatan Santyka Fauziah dengan anak-anaknya (Foto: Instagram/ferdinan_sule)

"Aku juga nggak mau dia itu dekat sama anak-anak karena aku, jadi biar mengalir saja dengan sendirinya," paparnya.

Pria 47 tahun ini sendiri mengaku sudah merasakan kenyamanan saat berada di dekat Santyka. Bahkan, ia menyebut jika kecocokan dirinya dengan Santyka sudah mencapai angka 89 persen.

"Kalau dari kenyamanan ya 89 persen lah. Nggak mungkin 100 persen dong," pungkasnya.   

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement