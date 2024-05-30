Sule Ungkap Kedekatan Santyka Fauziah dengan Anak-anaknya, Khususnya Putri Delina

JAKARTA - Sule saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Santyka Fauziah. Tak mau buru-buru menikah, Sule kini justru terlihat asyik menikmati masa pacarannya dengan Santyka.

Selain itu, Sule pun tampaknya tak ingin jika kejadian yang menimpa rumah tangganya dengan Nathalie Holscher terulang lagi. Oleh karenanya, Sule pun tengah melihat seperti apa hubungan kedekatan Santyka dengan anak-anaknya, khususnya Putri Delina.

Meski hubungan asmaranya dengan Santyka baru seumur jagung, tetapi perempuan tersebut sudah cukup dekat dan akrab dengan anak-anak Sule. Padahal, Sule tidak pernah memaksa kekasihnya untuk mendekati anak-anaknya.

"Alhamdulillah (Santyka Fauziah dan Putri sudah akrab) pelan-pelan lah,” ujar Sule dalam obrolannya bersama Atta Halilintar di akun YouTube Need A Talk.

Sule ungkap kedekatan Santyka Fauziah dengan anak-anaknya (Foto: Instagram/ferdinan_sule)

"Aku juga nggak mau dia itu dekat sama anak-anak karena aku, jadi biar mengalir saja dengan sendirinya," paparnya.

Pria 47 tahun ini sendiri mengaku sudah merasakan kenyamanan saat berada di dekat Santyka. Bahkan, ia menyebut jika kecocokan dirinya dengan Santyka sudah mencapai angka 89 persen.

"Kalau dari kenyamanan ya 89 persen lah. Nggak mungkin 100 persen dong," pungkasnya.

