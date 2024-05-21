Putri Delina Merasa Bersyukur Atas Kehadiran Pacar Baru Sule

JAKARTA - Putri Delina sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pacaran baru ayahnya, Santyka Fauziah. Hal itu bahkan terlihat saat Santyka Fauziah ikut hadir dalam acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini di Jakarta hingga Bali.

Lewat Instagram story pribadinya, Putri Delina menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan netizen. Awalnya Putri Delina mengaku merasakan suka dan duka jadi anak perempuan satu-satunya di keluarga.

"Pasti ada suka dukanya, yang pasti Putri sangat bersyukur adanya a Iky, Njan, Ferdy. Nggak pernah dibikin sedih walaupun adik kakak laki-laki semua," ujar Putri Delina di Instagram @putridelinaa, Senin (20/5/2024).

Namun, ia bersyukur karena sekarang ia tidak sendirian lagi. Sebab sudah ada Mahalini yang kini sudah resmi jadi kakak iparnya. Ditambah juga ada Santyka Fauziah yang ikut hadir di tengah keluarga.

Putri Delina merasa bersyuur atas kehadiran pacar Sule (Foto: Instagram/putridelinaa)

"Masih ada kak Lini dan tante jadi nggak perempuan sendiri hihihi," tambah Putri Delina.

Hal ini tentu berbeda dengan perlakuannya terhadap Nathalie Holscher mantan istri Sule. Pasalnya, saat masih menjadi istri Sule, Putri Delina tampaknya kesulitan untuk menerima sosok Nathalie Holscher dalam keluarganya.

(van)