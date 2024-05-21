Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Demi Ferdi, Putri Delina Pastikan Tidak Akan Buru-Buru Menikah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |23:45 WIB
Demi Ferdi, Putri Delina Pastikan Tidak Akan Buru-Buru Menikah
Putri Delina pastikan tidak anak buru-buru menikah (Foto: Instagram/putridelinaa)
JAKARTA - Putri Delina memastikan bahwa dirinya tidak akan buru-buru menyusul sang kakak Rizky Febian, untuk menikah.

Pasalnya Putri Delina merasa bahwa ia masih dibutuhkan oleh adik-adiknya yang masih kecil. Terlebih si bungsu Ferdi.

"Alasan Putri dari lama tidak nikah cepat-cepat masih ada adik Putri yang membutuhkan Putri," tulis Putri Delina di Instagram story @putridelinaa, Senin (21/5/2024).

Dengan begitu, Putri Delina sekaligus menjawab kekhawatiran sang adik Ferdi di mana ia takut kakaknya akan segera menikah dengan Jefri Reksa.

Putri Delina

Putri Delina pastikan tidak anak buru-buru menikah (Foto: Instagram/putridelinaa)

"Sekarang Ferdi udah berani untuk ngomong dan mungkin sekarang kalian tahu jawabannya," ungkap Putri Delina.

Mengakhiri tulisannya, Putri Delina hanya meminta doa yang terbaik untuk keluarganya tersebut.

"Yang pasti doain yang terbaik aja yaaa," tutup Putri Delina.

(van)

