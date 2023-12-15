Attila Syach Laporkan Mantan Istri ke KPAI Imbas Dugaan Rebut Paksa Anak

JAKARTA - Attila Syach mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk melaporkan kasus dugaan perebutan paksa anaknya, Kardin. Dia menduga, pelakunya adalah ibu anaknya sendiri sekaligus mantan istri sang aktor, Bunga Sophia.

Kedatangan Attila ke KPAI meminta KPAI menjadi fasilitator dengan mantan istrinya terkait nasib anaknya. Sang aktor menyebut, anaknya diambil paksa oleh beberapa orang, pada 13 Desember 2023.

“Saya tidak terima karena anak saya diambil secara kasar oleh orang yang bukan orangtuanya. Semoga KPAI bisa menjadi fasilitator agar saya bisa bertemu anak dan melihat kondisinya,” ujarnya di Menteng, Jakarta Pusat, pada 14 Desember 2023.

Attila mengungkapkan, mantan istrinya sempat melakukan dua kali upaya perebutan atas Kardin di sekolah. Namun usaha tersebut bisa digagalkan. Namun usaha terakhir berhasil dijalankan saat sang anak sedang ekskul berenang dari sekolah.

“Jadi saat makan siang, anak ditarik paksa empat perempuan masuk ke dalam mobil. Nah, satu laki-laki naik motor bertugas menghalangi ART saya yang menjagai Kardin saat ekskul,” tutur sang aktor lagi.

Mantan adik ipar Tsania Marwa tersebut, tak terima sang putri diambil Bunga Sophie. Pasalnya dia menilai, mantan istrinya tersebut sempat lalai dalam mengasuh anak-anak mereka.

“Anak-anak ini kan hak asuhnya ada di ibunya. Tapi dia melalaikan tanggung jawab tersebut sehingga anak datang ke saya. Mohon maaf, saya mau anak-anak ada di saya,” katanya lagi.