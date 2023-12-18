Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putri Attila Syach Alami Trauma, Usai Hilang Selama 3 Hari

Selvianus , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |05:14 WIB
JAKARTA - Attila Syach mengatakan bahwa putrinya, Kardin mengalami trauma berat usai hilang selama tiga hari. Hilangnya Kardin dari pantauannya, diketahui terjadi lantaran ia direbut secara paksa oleh orang-orang tidak dikenal pada Rabu 12 Desember 2023, di salah satu kolam renang di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Dalam konferensi pers di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Minggu, 17 Desember 2023, Attila mengungkapkan pula soal kondisi putrinya. Lantaran trauma, Kardin bahkan disebut belum maksimal memberikan keterangan kepadanya dan tim kuasa hukum.

"Jadi Kardin belum bisa memberikan keterangan lengkap karena masih terlalu dekat, kurang tidur dan secara mental Alhamdulillah kuat ya," ujar Attila Syach kepada awak media.

"Walaupun terlihat seperti ada tekanan karena di rumah itu ada orang-orang dewasa laki-laki maupun perempuan," sambungnya.

Anak Attila Syach trauma usai diculik 3 hari (Foto: YouTube)


Saat dibawa ke sebuah rumah, Attila hanya mendengar sedikit dari putrinya bahkan ia tak pernah keluar dari kamar di hari pertama dan kedua. Namun di hari ketiga, Kardin memberanikan diri untuk keluar dari kamar rumah tersebut.

Selain itu, Kardin juga mengatakan bahwa ada orang-orang dewasa di rumah tersebut. Termasuk kakak tirinya.

"Dia baru diambil laporan tidak maksimal, tetapi ada beberapa yang saya dengar karena menemani. Saya mendengar bahwa satu dua hari dia hanya berada di rumah, hari ketiga baru keluar kamar," beber Attila.

"Di rumah itu ada bbang tirinya, ada ibunya terus ada orang-orang tidak dikenal orang-orang bertubuh tegak, orang-orang berkulit hitam, ada nenek dan kakeknya," lanjutnya.

