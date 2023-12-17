Biodata dan Agama Attila Syach, Mantan Suami Wulan Guritno

JAKARTA - Biodata dan agama Attila Syach, mantan suami Wulan Guritno yang klaim putri bungsunya diculik dan disekap saat mengikuti ekstrakurikuler renang di kawasan Bogor, Jawa Barat, pada 13 Desember 2023.

Attila Syach kepada awak media mengatakan, mengetahui kabar penculikan tersebut langsung dari pengasuh anaknya. Dia menyebut, ada empat perempuan dan seorang laki-laki yang mengaku dari salah satu instansi membawa paksa anaknya.

Tak hanya itu, Attila menduga, pelaku penculikan putrinya adalah Bunga Sophia, mantan istri sekaligus ibu kandung anaknya, Bunga Sophia. Atas dugaan penculikan tersebut, pria 47 tahun itu melaporkan sang mantan istri ke polisi dan KPAI.

Profil Attila Syach