Attila Syach Dampingi Pengasuh Anaknya Jalani BAP Kasus Perebutan Anak Secara Paksa

JAKARTA - Attila Syach bersama kuasa hukumnya secara resmi menyambangi Polres Metro Bogor, Jawa Barat Jumat (15/12/2023). Kedatangannya dalam rangka menjalani pemeriksaan tambahan (BAP) kepada pihak penyidik.

Attila menjelaskan kehadiran itu untuk memberikan keterangan tambahan. Terutama mengenai kronologi peristiwa perebutan secara paksa terhadap Kardin oleh lima orang tak dikenal.

"Saya dan kuasa hukum baru saja selesai BAP dimintai keterangan ke pengasuh saya, kalau berkaitan dengan kejadian saya nggak dilokasi dan ada pengasuh," ujar Attila Syach usai diperiksa penyidik.

Kuasa hukum Attila Syach, Putra Refi Rizki mengatakan, pihaknya telah mendampingi pengasuh kliennya. Pada saat kejadian, bersangkutan tengah berada di TKP dan menyaksikan perebutan secara paksa.

Adanya peristiwa ini, lima pelaku membawa putra Attila Syach itu dinyatakan melanggar pasal 330 KUHP tentang penculikan anak apabila membawa kabur anak.

"Kami sudah mendampingi ibu Sri Rahayu tentang kronologi waktu terjadi hari Rabu, tepatnya tanggal 13 Desember 2023. Kejadian itu adanya dugaan melakukan pasal 330 KUHP yaitu membawa secara paksa oleh orang-orang tidak diketahui," jelas Putra.

Kendati telah membawa perkara ini kejalur hukum, Putra mengatakan sejauh ini pihaknya belum mengetahui pelaku. Ataupun siapa dibalik penangkapan putra Attila Syach tersebut.

