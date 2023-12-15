Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Attila Syach Dampingi Pengasuh Anaknya Jalani BAP Kasus Perebutan Anak Secara Paksa

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |23:01 WIB
Attila Syach Dampingi Pengasuh Anaknya Jalani BAP Kasus Perebutan Anak Secara Paksa
Attila Syach lapor polisi terkait kasus penculikan anak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Attila Syach bersama kuasa hukumnya secara resmi menyambangi Polres Metro Bogor, Jawa Barat Jumat (15/12/2023). Kedatangannya dalam rangka menjalani pemeriksaan tambahan (BAP) kepada pihak penyidik.

Attila menjelaskan kehadiran itu untuk memberikan keterangan tambahan. Terutama mengenai kronologi peristiwa perebutan secara paksa terhadap Kardin oleh lima orang tak dikenal.

"Saya dan kuasa hukum baru saja selesai BAP dimintai keterangan ke pengasuh saya, kalau berkaitan dengan kejadian saya nggak dilokasi dan ada pengasuh," ujar Attila Syach usai diperiksa penyidik.

Attila Syach Dampingi Pengasuh Anaknya Jalani BAP Kasus Perebutan Anak Secara Paksa

Kuasa hukum Attila Syach, Putra Refi Rizki mengatakan, pihaknya telah mendampingi pengasuh kliennya. Pada saat kejadian, bersangkutan tengah berada di TKP dan menyaksikan perebutan secara paksa.

Adanya peristiwa ini, lima pelaku membawa putra Attila Syach itu dinyatakan melanggar pasal 330 KUHP tentang penculikan anak apabila membawa kabur anak.

"Kami sudah mendampingi ibu Sri Rahayu tentang kronologi waktu terjadi hari Rabu, tepatnya tanggal 13 Desember 2023. Kejadian itu adanya dugaan melakukan pasal 330 KUHP yaitu membawa secara paksa oleh orang-orang tidak diketahui," jelas Putra.

Kendati telah membawa perkara ini kejalur hukum, Putra mengatakan sejauh ini pihaknya belum mengetahui pelaku. Ataupun siapa dibalik penangkapan putra Attila Syach tersebut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/33/2940530/putri-attila-syach-alami-trauma-usai-hilang-selama-3-hari-4lCshgUIg7.jpg
Putri Attila Syach Alami Trauma, Usai Hilang Selama 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/33/2940433/biodata-dan-agama-attila-syach-mantan-suami-wulan-guritno-cBuNW1FSEE.jpg
Biodata dan Agama Attila Syach, Mantan Suami Wulan Guritno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939336/attila-syach-laporkan-mantan-istri-ke-kpai-imbas-dugaan-rebut-paksa-anak-uYKXpwtrzL.jpg
Attila Syach Laporkan Mantan Istri ke KPAI Imbas Dugaan Rebut Paksa Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939314/attila-syach-beberkan-kronologi-dugaan-penculikan-anak-keduanya-pRTHf5icrP.jpg
Attila Syach Beberkan Kronologi Dugaan Penculikan Anak Keduanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/33/2938801/anak-diculik-dan-disekap-attila-syach-duga-pelakunya-bunga-sophia-sang-mantan-istri-lXMUquLN5C.jpg
Anak Diculik dan Disekap, Attila Syach Duga Pelakunya Bunga Sophia Sang Mantan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/33/2798591/attila-syach-bahagia-bisa-bertemu-shalom-razade-setelah-16-tahun-berpisah-kQrB0pnhbx.jpg
Attila Syach Bahagia Bisa Bertemu Shalom Razade setelah 16 Tahun Berpisah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement