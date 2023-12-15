Tangis Ammar Zoni Pecah Tahu Irish Bella Kecewa Dirinya Kembali Pakai Narkoba

JAKARTA - Ammar Zoni sempat menangis ketika mengetahui sang istri, Irish Bella kecewa dirinya kembali terjerat dalam kasus narkoba. Ini merupakan kasus narkoba ketiga bagi aktor berdarah Minang tersebut.

Hal itu disampaikan Abdullah Emile Oemar Alamudy, mantan kuasa hukum Ammar kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, pada 14 Desember 2023. Oemar mengaku, Irish mengungkapkan kekecewaannya kepada Ammar lewat telepon.

“Saya ceritain ke Ammar. Dia menangis lagi. Ya, mudah-mudahan kasus ketiga ini bisa jadi pelajaran berharga lah untuk Ammar. Seharusnya kan dia nggak ngulangin lagi, tapi tetap terjadi lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Itu doa saya,” ujarnya.

Abdullah Emile Oemar Alamudy menambahkan, Irish Bella sempat meluapkan kekecewaannya pada Ammar Zoni dalam percakapan mereka. Ibu dua anak itu mengaku, sudah menduga kalau suaminya akan kembali mengonsumi narkoba.

“Ibel (Irish Bella) itu bilang ke saya, ‘Tuh kan, benar aku kan Bang.’ Ya begitulah kira-kira kalimat kecewa Ibel ke saya,” tutur Oemar menambahkan.

Ammar Zoni diamankan polisi atas kepemilikan lima paket narkoba di sebuah apartemen di kawasan Serpong, Tengerang, pada 12 Desember 2023. Dari lima paket narkoba itu, empat di antaranya adalah sabu dan satu paket ganja ukuran kecil.