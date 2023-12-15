Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Indra Aziz Puji Penampilan Maretha Primadani di Live Show Top 10 Trending Star

Andrean Pulungan , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |17:35 WIB
Indra Aziz Puji Penampilan Maretha Primadani di Live Show Top 10 Trending Star
Live Show Hit The Stage Top 10 Trending Star. (Foto: Starhits)
JAKARTA - Live Show Hit The Stage Top 10 Trending Star telah digelar pada 15 November 2023 melalui live streaming di channel YouTube HITS Records. Seluruh peserta  memberikan penampilan terbaiknya demi lolos ke babak Top 3.

Jika keluar sebagai juara, maka mereka berkesempatan menggarap single dan video musik dari HITS Records, uang Rp50 juta, hingga perjalanan ke Singapura.

Dalam kesempatan itu, Maretha Primadani asal Malang membawakan lagu Dia Masa Lalumu Aku Masa Depanmu yang dipopulerkan Vionita Sihombing. Dengan penuh penjiwaan, dia berhasil tampil dengan penuh percaya diri di depan penonton dan juri. 

“Aku menikmati banget performance kamu. Karena kamu tuh punya charm dan pesona kamu memancar malam ini," kata Indra Aziz, juri Trending Star. Andmesh menambahkan, "Overall keren! Kamu dapat feel-nya dan mengakhirinya dengan manis. Vibramu spesial."

Bagi Anda yang penasaran dengan penampilan Maretha di Live Show Hit The Stage Top 10 Trending Star, langsung saja cek videonya hanya di channel YouTube HITS Records.*

(SIS)

