Ditanya Soal Irish Bella dan Keluarga, Ammar Zoni Menangis

Ammar Zoni menangis saat ditanyakan soal Irish Bella dan keluarga. (Foto: Selvianus/MPI)

JAKARTA - Ammar Zoni tidak bisa menahan rasa harunya ketika mendengar pertanyaan tentang Irish Bella dan Keluarga, usai menjalankan tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat.

Hampir berada satu jam di dalam klinik kesehatan, Ammar Zoni merampungkan hasil tes narkoba. Awalnya, Ammar Zoni berusaha tetap tegar dihadapan sejumlah awak media yang mencecar sejumlah pertanyaan terkait kasus yang menjeratnya saat ini.

Namun, ketika mendengar pertanyaan soal Irish Bella, hati Ammar Zoni mulai terguncang. Di mana, dirinya memilih menundukkan kepalanya tersebut.

"Bang Ammar, kasus ini kata Bang Emile karena pelarian akibat digugat Ibel (sapaan Irish Bella-red). Gimana, Bang Ammar?" tanya salah satu jurnalis kepada Ammar Zoni di YouTube Intens Investigasi, Kamis (14/12/2023).

Rasa kesedihan yang dirasakan Ammar Zoni terus terlihat. Bahkan, ketika terus mendengar nama keluarga dan Irish Bella, kedua mata Ammar Zoni mulai berkaca-kaca.

Dirinya berusaha menutupi kesedihannya, dia mencoba menghapus air mata dengan menggunakan kedua matanya itu. Pasalnya, kedua tangan Ammar Zoni diborgol oleh pihak kepolisian.

"Bang Ammar yang kuat dan tabah ya. Sehat-sehat selalu, Bang Ammar," ujar jurnalis tersebut.

Penangkapan kali ini diketahui merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya ditangkap dalam kasus yang sama.

Sebelumnya diberitakan, Aktor Ammar Zoni dipastikan akan menyelesaikan hukuman atas kasus penyalahgunaan narkotika pada 9 Oktober 2023. Hal ini telah dikonfirmasi oleh tim pengacara dari sang artis.

"Iya (bebas pada 9 Oktober 2023)," kata Abdullah Emile Oemar.

Diketahui, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap seorang artis berjenis kelamin pria yang bernama Ammar Zoni.