Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ditanya Soal Irish Bella dan Keluarga, Ammar Zoni Menangis

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |20:05 WIB
Ditanya Soal Irish Bella dan Keluarga, Ammar Zoni Menangis
Ammar Zoni menangis saat ditanyakan soal Irish Bella dan keluarga. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni tidak bisa menahan rasa harunya ketika mendengar pertanyaan tentang Irish Bella dan Keluarga, usai menjalankan tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat.

Hampir berada satu jam di dalam klinik kesehatan, Ammar Zoni merampungkan hasil tes narkoba. Awalnya, Ammar Zoni berusaha tetap tegar dihadapan sejumlah awak media yang mencecar sejumlah pertanyaan terkait kasus yang menjeratnya saat ini.

Namun, ketika mendengar pertanyaan soal Irish Bella, hati Ammar Zoni mulai terguncang. Di mana, dirinya memilih menundukkan kepalanya tersebut.

"Bang Ammar, kasus ini kata Bang Emile karena pelarian akibat digugat Ibel (sapaan Irish Bella-red). Gimana, Bang Ammar?" tanya salah satu jurnalis kepada Ammar Zoni di YouTube Intens Investigasi, Kamis (14/12/2023).

Rasa kesedihan yang dirasakan Ammar Zoni terus terlihat. Bahkan, ketika terus mendengar nama keluarga dan Irish Bella, kedua mata Ammar Zoni mulai berkaca-kaca.

Dirinya berusaha menutupi kesedihannya, dia mencoba menghapus air mata dengan menggunakan kedua matanya itu. Pasalnya, kedua tangan Ammar Zoni diborgol oleh pihak kepolisian.

"Bang Ammar yang kuat dan tabah ya. Sehat-sehat selalu, Bang Ammar," ujar jurnalis tersebut.

Ammar Zoni

Penangkapan kali ini diketahui merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya ditangkap dalam kasus yang sama.

Sebelumnya diberitakan, Aktor Ammar Zoni dipastikan akan menyelesaikan hukuman atas kasus penyalahgunaan narkotika pada 9 Oktober 2023. Hal ini telah dikonfirmasi oleh tim pengacara dari sang artis.

"Iya (bebas pada 9 Oktober 2023)," kata Abdullah Emile Oemar.

Diketahui, Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap seorang artis berjenis kelamin pria yang bernama Ammar Zoni.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190828/ammar_zoni-JkhX_large.jpeg
Kata Aditya Zoni Soal Dugaan Kekerasan yang Dialami Ammar Zoni  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825/ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686/sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620/ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593/ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600/ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement