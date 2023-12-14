Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Jalani Tes Kesehatan, Pilih Bungkam hingga Tangan Diborgol

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:28 WIB
Ammar Zoni Jalani Tes Kesehatan, Pilih Bungkam hingga Tangan Diborgol
Ammar Zoni jalani tes kesehatan, pilih bungkam hingga tangan diborgol. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni memilih bungkam saat digiring Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan tes kesehatan terkait kasus narkoba.

Ammar Zoni keluar dari ruang pemeriksaan penyidik narkoba sekira pukul 17.47 WIB. Suami Irish Bella itu tak sendirian, pasalnya dia dikawal oleh sejumlah kepolisian sebanyak empat personil kepolisian.

Terlihat Ammar Zoni menggunakan baju kaos lengan panjang berwarna abu-abu beserta menggunakan rompi yang juga berwarna abu-abu dengan celana panjang jeans biru dongker.

Bahkan, terlihat dengan jelas kedua tangan Ammar Zoni ditaruh ke belakang. Tak itu saja, Ammar Zoni juga mengenakan masker kesehatan berwarna hitam.

Saat dicecar sejumlah pertanyaan, Ammar Zoni memilih bungkam seribu bahasa. Beberapa pertanyaan dilontarkan terkait kasus narkoba hingga depresi akibat gugatan perceraian yang dilakukan Irish Bella terhadap dirinya itu.

Ammar Zoni

Halaman:
1 2
