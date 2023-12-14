Ucapan Pertama Irish Bella saat Ketahui Ammar Zoni Ditangkap

JAKARTA - Irish Bella telah mengetahui jika Ammar Zoni ditangkap karena kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Lantas, ucapan apa yang keluar dari mulut Irish Bella?

Hal itu diketahui dari Abdullah Emile Oemar selaku mantan kuasa hukum Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Barat. Di mana, dirinya telah berkomunikasi dengan Irish Bella.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Ibel, dia cuma bilang kecewa," ucapnya di YouTube Intens Investigasi, Kamis (14/12/2023).

Selain itu, kecurigaan Irish Bella terhadap Ammar Zoni masih menggunakan barang haram pun juga diutarakan oleh Emile Oemar.