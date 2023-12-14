Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Stevan Pasaribu Rilis Album, Penantian Panjang di Blantika Musik Tanah Air

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |12:30 WIB
Stevan Pasaribu Rilis Album, Penantian Panjang di Blantika Musik Tanah Air
Stevan Pasaribu kenalkan album terbaru. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Setelah sukses dengan lagu berjudul Belum Siap Kehilangan, Stevan Pasaribu akhirnya merilis album bertajuk Harapan.

Stevan Pasaribu mengatakan dirinya sangat senang akhirnya setelah penantian panjang selama tiga tahun, ia bisa merilis album perdananya.

"Pastinya seneng banget, bangga sama diri sendiri, bersyukur karena penantian panjangku selama beberapa tahun tercapai," ujar Stevan Pasaribu di Jakarta, baru-baru ini.

Stevan Pasaribu menceritakan keluarga dan orang tuanya juga ikut senang atas pencapaian ini.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement