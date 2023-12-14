Stevan Pasaribu Rilis Album, Penantian Panjang di Blantika Musik Tanah Air

JAKARTA - Setelah sukses dengan lagu berjudul Belum Siap Kehilangan, Stevan Pasaribu akhirnya merilis album bertajuk Harapan.

Stevan Pasaribu mengatakan dirinya sangat senang akhirnya setelah penantian panjang selama tiga tahun, ia bisa merilis album perdananya.

"Pastinya seneng banget, bangga sama diri sendiri, bersyukur karena penantian panjangku selama beberapa tahun tercapai," ujar Stevan Pasaribu di Jakarta, baru-baru ini.

Stevan Pasaribu menceritakan keluarga dan orang tuanya juga ikut senang atas pencapaian ini.