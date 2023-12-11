Stevan Pasaribu Sering Habiskan Waktu Bareng Anak-Anak Celine Evangelista

JAKARTA - Celine Evangelista mengaku nyaman berada di dekat Stevan Pasaribu. Menariknya, bukan hanya Celine, keempat anak-anaknya juga mengaku nyaman ada di dekat sosok pelantun Belum Siap Kehilangan tersebut.

Hal tersebut juga turut dirasakan oleh pria 28 tahun ini. bahkan ia mengaku bahwa anak-anak Celine Evangelista begitu dekat dengan dirinya, ketika memutuskan menjalin hubungan asmara.

Saking dekatnya, Stevan mengaku anak-anak Celine seringkali menanyakan dirinya, ketika beberapa hari tak main bersama. Sehingga di beberapa kesempatan, ia sempat menghabiskan waktu untuk bermain bersama.

"Kalau anak-anaknya saya dekat, terkadang nggak sempat main anak-anak nyariin juga dan saya juga nyariin anak-anak jadi kami sering main barenglah," ungkap Stevan Pasaribu saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat baru-baru ini.

Stevan Pasaribu sering habiskan waktu bareng anak-anak Celine Evangelista (Foto: Instagram/stevan_pasaribu)





"Kadang-kadang anak-anaknya ngikut sama saya, karena Mamanya sibuk kerja juga," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Celine Evangelista juga mengakui, Stevan Pasaribu merupakan sosok mempunyai energi positif. Tak hanya itu, ia juga disebut mempunyai hati yang tulus, maka tak heran bila anak-anaknya begitu nempel.

Walaupun anak-anaknya begitu dekat, bintang film horor Sosok Ketiga ini menegaskan keduanya belum terburu-buru untuk menentukan hubungan selanjutnya. Pasalnya ia dengan Stevan Pasaribu, memilih untuk menjalani apa adanya terlebih dahulu.