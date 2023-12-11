Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Stevan Pasaribu Sering Habiskan Waktu Bareng Anak-Anak Celine Evangelista

Selvianus , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |09:43 WIB
Stevan Pasaribu Sering Habiskan Waktu Bareng Anak-Anak Celine Evangelista
Stevan Pasaribu sering habiskan waktu bareng anak-anak Celine Evangelista (Foto: Instagram/stevan_pasaribu)
A
A
A

JAKARTA - Celine Evangelista mengaku nyaman berada di dekat Stevan Pasaribu. Menariknya, bukan hanya Celine, keempat anak-anaknya juga mengaku nyaman ada di dekat sosok pelantun Belum Siap Kehilangan tersebut.

Hal tersebut juga turut dirasakan oleh pria 28 tahun ini. bahkan ia mengaku bahwa anak-anak Celine Evangelista begitu dekat dengan dirinya, ketika memutuskan menjalin hubungan asmara.

Saking dekatnya, Stevan mengaku anak-anak Celine seringkali menanyakan dirinya, ketika beberapa hari tak main bersama. Sehingga di beberapa kesempatan, ia sempat menghabiskan waktu untuk bermain bersama.

"Kalau anak-anaknya saya dekat, terkadang nggak sempat main anak-anak nyariin juga dan saya juga nyariin anak-anak jadi kami sering main barenglah," ungkap Stevan Pasaribu saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat baru-baru ini.

Celine Evangelista dan Stevan Pasaribu

Stevan Pasaribu sering habiskan waktu bareng anak-anak Celine Evangelista (Foto: Instagram/stevan_pasaribu)


"Kadang-kadang anak-anaknya ngikut sama saya, karena Mamanya sibuk kerja juga," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Celine Evangelista juga mengakui, Stevan Pasaribu merupakan sosok mempunyai energi positif. Tak hanya itu, ia juga disebut mempunyai hati yang tulus, maka tak heran bila anak-anaknya begitu nempel.

Walaupun anak-anaknya begitu dekat, bintang film horor Sosok Ketiga ini menegaskan keduanya belum terburu-buru untuk menentukan hubungan selanjutnya. Pasalnya ia dengan Stevan Pasaribu, memilih untuk menjalani apa adanya terlebih dahulu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/33/3127418/celine_evangelista-piu0_large.jpg
Celine Evangelista Rayakan Lebaran di Tanah Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127035/celine_evangelista-p2Bx_large.jpeg
3 Poin Klarifikasi Celine Evangelista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3126998/celine_evangelista-3BId_large.jpg
Celine Evangelista Klarifikasi Isu Jadi Istri Kelima Jaksa Agung: Itu Semua Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/33/3123792/celine_evangelista-YdCi_large.jpeg
Diterpa Fitnah, Celine Evangelista: Ya Allah, Ujian Hijrahnya Jangan Terlalu Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123334/celine_evangelista-ROk2_large.jpg
Celine Evangelista Batasi Pekerjaan demi Fokus Perdalam Agama Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123121/celine_evangelista-zv7h_large.jpg
Celine Evangelista Tegaskan Keputusan Menjadi Mualaf Bukan karena Pernikahan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement