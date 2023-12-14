Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Pecah, Red Velvet Sukses Gemparkan Indonesia Arena dengan Lagu Psycho

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |06:03 WIB
Pecah, Red Velvet Sukses Gemparkan Indonesia Arena dengan Lagu Psycho
Red Velvet bikin gempar Indonesia Arena (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kedatangan Girl Grup asal Korea Selatan, Red Velvet mendapatkan antusias yang begitu luar biasa dari para penggemarnya di Indonesia. Kali ini Red Velvet kembali mengunjungi para penggemarnya di Indonesia pada Rabu 13 Desember 2023.

Acara tersebut berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta. Sebelumnya Red Velvet sempat menggelar konser Indonesia pada tahun 2019 dan bulan Mei 2023 lalu. Ini merupakan kali ketiga Red Velvet menggelar konser di Indonesia dan kedatangannya masih sangat dinantikan oleh para penggemarnya atau yang dikenal ReVeluv.

Pecah, Red Velvet Sukses Gemparkan Indonesia Arena dengan Lagu Psycho

Penampilan Red Velvet yang membawakan lagu Psycho sukses menggemparkan seluruh penonton di Indonesia Arena. Lagu tersebut menjadi salah satu lagu Red Velvet yang sangat hits dan viral di media sosial.

Bahkan lagu tersebut telah didengar sebanyak 443 juta kali lho. Maka tak heran seluruh penonton ikut meramaikan serta bernyanyi sekuat tenaga ketika lagu ini dinyanyikan.

Girl Grup yang terdiri dari lima anggota, yaitu Irene, Seulgi, Wendy, Yeri, dan Joy ini tampil begitu anggun dan feminim dengan mengenakan dress yang bernuansa pink, ungu, dan putih. Meskipun demikian, mereka tetap tampil sangat energic dan sangat all out dalam setiap penampilannya.

Bukan hanya Psycho, Red Velvet juga membawakan beberapa lagu top hitsnya yakni Feel My Rhythm, You Better Know, dan Red Flavor yang menjadi lagu penutup penampilan Red Velvet kali ini. Sementara itu, lagu terbarunya yang berjudul Chill Kill juga ikut dibawakan sebagai lagu pembuka dalam konsernya.

