Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Red Velvet Bakal Rilis Album Baru November 2023

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |21:05 WIB
Red Velvet Bakal Rilis Album Baru November 2023
Red Velvet bakal rilis album studio ketiga, November 2023. (Foto: High Cut)
A
A
A

SEOUL - Girl group Red Velvet akan merilis album penuh terbarunya, pada November mendatang. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan portal berita Hankyung, pada 18 September 2023. 

Terkait pemberitaan tersebut, SM Entertainment pun merilis pernyataan resmi. “Red Velvet tengah mempersiapkan album penuh ketiga mereka yang akan dirilis pada November 2023,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, pada Senin (18/9/2023). 

Ini akan menjadi album studio ketiga Red Velvet dalam 6 tahun terakhir. Namun grup pelantun Dumb Dumb tersebut sempat merilis mini album ‘The ReVe Festival 2022-Birthday’, pada November 2022. 

Red Velvet bakal rilis album studio ketiga, November 2023. (Foto: SM Entertainment)

Kabar comeback tersebut disambut para ReVeluv dengan sangat antusias. “Ya Tuhan, Red Velvet akan merilis album baru. Aku rasa, album itu akan sangat luar biasa,” ujar seorang penggemar. Lainnya mengatakan, “Yes, akhirnya!”*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/206/3154270/the_ghost_game-Hgnh_large.jpg
Yeri Red Velvet Debut Layar Lebar Lewat Film Horor The Ghost Game
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/33/3149782/wendy_red_velvet-bz07_large.jpeg
Wendy Red Velvet Terlihat semakin Kurus, Fans Khawatir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128300/wendy_dan_yeri_red_velvet-EvNw_large.jpg
Wendy dan Yeri Red Velvet Resmi Keluar dari SM Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/23/205/2888540/dikabarkan-sakit-irene-red-velvet-tampil-ciamik-di-smtown-live-2023-15IkgLa8ND.jpg
Dikabarkan Sakit, Irene Red Velvet Tampil Ciamik di SMTOWN Live 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/08/205/2827248/cuaca-buruk-red-velvet-batal-tampil-di-primavera-sound-madrid-2023-doTpA9Hsi4.jpg
Cuaca Buruk, Red Velvet Batal Tampil di Primavera Sound Madrid 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/20/205/2817075/konser-red-velvet-ice-bsd-merah-merona-O6XOODOBDt.jpg
Konser Red Velvet, ICE BSD Merah Merona
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement