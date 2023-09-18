Red Velvet Bakal Rilis Album Baru November 2023

SEOUL - Girl group Red Velvet akan merilis album penuh terbarunya, pada November mendatang. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan portal berita Hankyung, pada 18 September 2023.

Terkait pemberitaan tersebut, SM Entertainment pun merilis pernyataan resmi. “Red Velvet tengah mempersiapkan album penuh ketiga mereka yang akan dirilis pada November 2023,” ujar agensi itu dikutip dari Soompi, pada Senin (18/9/2023).

Ini akan menjadi album studio ketiga Red Velvet dalam 6 tahun terakhir. Namun grup pelantun Dumb Dumb tersebut sempat merilis mini album ‘The ReVe Festival 2022-Birthday’, pada November 2022.

Kabar comeback tersebut disambut para ReVeluv dengan sangat antusias. “Ya Tuhan, Red Velvet akan merilis album baru. Aku rasa, album itu akan sangat luar biasa,” ujar seorang penggemar. Lainnya mengatakan, “Yes, akhirnya!”*

(SIS)