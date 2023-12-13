JAKARTA - Ammar Zoni kembali tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Barang bukti narkoba kali ini berupa ganja dan sabu. Barang haram tersebut ternyata ditemukan polisi di kamar miliknya.
Penangkapan Ammar Zoni atas kasus narkoba dibenarkan Polres Metro Jakarta Barat. Di mana, kepolisian mengaku mengamankan Ammar Zoni di wilayah Serpong, Tangerang Selatan.
"Tadi malam kami amankan seorang artis di wilayah Serpong, Tangerang Selatan di sebuah Apartemen. Dari hasil penangkapan kami amankan narkoba di TKP," ucap Indrawienny Panjiyoga dikutip YouTube Intens Investigasi, Rabu (13/12/2023).
"Untuk waktu penangkapan pukul 23.00 WIB," tuturnya.