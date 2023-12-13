Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Amankan Ganja dan Sabu Milik Ammar Zoni di Kamar Apartemen

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |18:17 WIB
Polisi Amankan Ganja dan Sabu Milik Ammar Zoni di Kamar Apartemen
Ammar Zoni ketangkap lagi, kasus narkoba. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni kembali tersandung kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Barang bukti narkoba kali ini berupa ganja dan sabu. Barang haram tersebut ternyata ditemukan polisi di kamar miliknya.

Penangkapan Ammar Zoni atas kasus narkoba dibenarkan Polres Metro Jakarta Barat. Di mana, kepolisian mengaku mengamankan Ammar Zoni di wilayah Serpong, Tangerang Selatan.

"Tadi malam kami amankan seorang artis di wilayah Serpong, Tangerang Selatan di sebuah Apartemen. Dari hasil penangkapan kami amankan narkoba di TKP," ucap Indrawienny Panjiyoga dikutip YouTube Intens Investigasi, Rabu (13/12/2023).

"Untuk waktu penangkapan pukul 23.00 WIB," tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190828/ammar_zoni-JkhX_large.jpeg
Kata Aditya Zoni Soal Dugaan Kekerasan yang Dialami Ammar Zoni  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825/ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686/sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620/ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593/ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600/ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement