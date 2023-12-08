Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Panggilan Sayang Jordan Ali untuk Eva Manurung, dari Cantikku hingga Gemoy

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |17:00 WIB
Panggilan Sayang Jordan Ali untuk Eva Manurung, dari Cantikku hingga Gemoy
Panggilan sayang Jordan Ali ke Eva Manurung sang pacar. (Foto: YouTube Intens Investigasi).
JAKARTA - Jordan Ali mengaku telah menjalin asmara dengan Eva Manurung ibu kandung Virgoun selama 3 bulan. Ternyata, Jordan Ali memiliki panggilan sayang untuk kekasihnya itu.

"Kami pacaran sudah tiga bulan, ya Mi. Dan kita berdua ada panggilan sayang, dong," kata Jordan Ali dikutip dari Intens Investigasi, Jumat (8/12/2023).

Jordan Ali mengaku dirinya memang sudah mempersiapkan panggilan sayang untuk pacarnya itu. Terlebih, ketika Eva Manurung sedang ngambek.

"Kalau misalkan dia (Eva Manurung-red) lagi ngambek, aku selalu ngeledekin cantikku enggak usah ngambek dong. Smile dong, bagus soalnya smile-nya dia," tuturnya lagi.

