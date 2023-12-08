Panggilan Sayang Jordan Ali untuk Eva Manurung, dari Cantikku hingga Gemoy

JAKARTA - Jordan Ali mengaku telah menjalin asmara dengan Eva Manurung ibu kandung Virgoun selama 3 bulan. Ternyata, Jordan Ali memiliki panggilan sayang untuk kekasihnya itu.

"Kami pacaran sudah tiga bulan, ya Mi. Dan kita berdua ada panggilan sayang, dong," kata Jordan Ali dikutip dari Intens Investigasi, Jumat (8/12/2023).

Jordan Ali mengaku dirinya memang sudah mempersiapkan panggilan sayang untuk pacarnya itu. Terlebih, ketika Eva Manurung sedang ngambek.

"Kalau misalkan dia (Eva Manurung-red) lagi ngambek, aku selalu ngeledekin cantikku enggak usah ngambek dong. Smile dong, bagus soalnya smile-nya dia," tuturnya lagi.