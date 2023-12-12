Wirda Mansur Rela Tinggalkan Perkuliahan di Luar Negeri Demi Urus Pesantren

Wirda Mansur rela tinggalkan perkuliahan di luar negeri demi urus pesantren (Foto: Instagram/wirda_mansur)

JAKARTA - Wirda Mansur memilih untuk meninggalkan kuliahnya di luar negeri. Hal tersebut terjadi lantaran ia lebih memilih untuk fokus dalam mengurus Pesantren Darul Mansur di daerah Cipondoh, Tangerang.

Putri dari Ustaz Yusuf Mansur tersebut diketahui baru saja menjalani semester dua perkuliahan di Buckingham University, Britania Raya dan mengambil jurusan Business Enterprise. Namun, ia rela meninggalkan pendidikannya lantaran diminta sang ayah untuk membantu mengurus pesantren.

"Baru semester dua, udah diminta ayah buat bantu pesantren karena waktu itu aku mulai juga online," ujar Wirda Mansur, di kawasan Cipondoh, Tangerang, baru-baru ini.

Menurut Wirda, pesantren yang dikelolanya itu menjadi solusi bagi orangtuanya.

"Pesantren ini versi terjangkau, karena kami melihat makin ke sini biaya anak itu makin mahal," jelas Wirda Mansur.

"Kami rasa ini cukup terjangkau dan menjadi solusi untuk orang tua yang ingin anaknya di pesantren," tambah Wirda.

Saat ini, status Wirda Mansur di kampus bisa dikatakan belum jelas. Padahal, ia sudah dihubungi oleh pihak kampus.

Namun ia mengaku belum bisa memastikan kapan ia bisa kembali ke menjalani perkuliahan.