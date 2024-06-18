Wirda Mansur Wukuf di Arafah, Sabda Ahessa Titip Doa Jodoh

JAKARTA - Mantan kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa, menitipkan doa soal jodoh kepada Wirda Mansur. Melalui kolom komentar milik putri dari Ustaz kondang Yusuf Mansur, Sabda meminta didoakan agar dirinya bisa mendapatkan istri sholehah.

Diketahui, Wirda Mansur satu publik fitur yang mendapat kesempatan diundang oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Putri Ustad Yusuf Mansur ini pun kerap membagikan kesehariannya saat menjalani serangkaian ibadah.

Salah satunya saat hendak melaksanakan wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji pada 15 Juni 2024. Wirda Mansur pun membagikan foto dirinya dan mengajak pengikutnya untuk menuliskan doa dan harapan mereka di kolom komentar unggahan tersebut agar doa-doa itu di-aminkan oleh Wirda.

Sebab di Arafah lah semua doa dan harapan dipanjatkan, karena Arafah menjadi tempat mustajab untuk berdoa sehingga diyakini akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jamaah haji juga tentunya meminta agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

Sabda Ahessa titip doa agar mendapat istri sholehah ke Wirda Mansur (Foto: Instagram/sabdaahessa)

"Bismillah, bentar lagi mulai wukuf. Waktu mustajab doa, ayo tulisin doa kalian di komentar yaaa insya Allah didoakan dari sini," ujar Wirda Mansur dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @wirda_mansur, Selasa (18/6/2024).

Dalam kolom komentar itu, Sabda Ahessa pun turut menitipkan doanya.