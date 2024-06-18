Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wirda Mansur Wukuf di Arafah, Sabda Ahessa Titip Doa Jodoh

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |21:50 WIB
Wirda Mansur Wukuf di Arafah, Sabda Ahessa Titip Doa Jodoh
Sabda Ahessa titip doa agar mendapat istri sholehah ke Wirda Mansur (Foto: Instagram/sabdaahessa)
A
A
A

JAKARTA - Mantan kekasih Wulan Guritno, Sabda Ahessa, menitipkan doa soal jodoh kepada Wirda Mansur. Melalui kolom komentar milik putri dari Ustaz kondang Yusuf Mansur, Sabda meminta didoakan agar dirinya bisa mendapatkan istri sholehah.

Diketahui, Wirda Mansur satu publik fitur yang mendapat kesempatan diundang oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Putri Ustad Yusuf Mansur ini pun kerap membagikan kesehariannya saat menjalani serangkaian ibadah.

Salah satunya saat hendak melaksanakan wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji pada 15 Juni 2024. Wirda Mansur pun membagikan foto dirinya dan mengajak pengikutnya untuk menuliskan doa dan harapan mereka di kolom komentar unggahan tersebut agar doa-doa itu di-aminkan oleh Wirda.

Sebab di Arafah lah semua doa dan harapan dipanjatkan, karena Arafah menjadi tempat mustajab untuk berdoa sehingga diyakini akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jamaah haji juga tentunya meminta agar mendapatkan ampunan dari Allah SWT.

Sabda Ahessa

Sabda Ahessa titip doa agar mendapat istri sholehah ke Wirda Mansur (Foto: Instagram/sabdaahessa)

"Bismillah, bentar lagi mulai wukuf. Waktu mustajab doa, ayo tulisin doa kalian di komentar yaaa insya Allah didoakan dari sini," ujar Wirda Mansur dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @wirda_mansur, Selasa (18/6/2024).

Dalam kolom komentar itu, Sabda Ahessa pun turut menitipkan doanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028120/wirda-mansur-sebut-hubungannya-dengan-sabda-ahessa-hanya-teman-Ux8WyC47Wf.jpg
Wirda Mansur Sebut Hubungannya dengan Sabda Ahessa Hanya Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/33/2937530/wirda-mansur-rela-tinggalkan-perkuliahan-di-luar-negeri-demi-urus-pesantren-gRIyUZk3fI.jpg
Wirda Mansur Rela Tinggalkan Perkuliahan di Luar Negeri Demi Urus Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/33/2937070/wirda-mansur-insecure-gegara-kerap-dijodohkan-sang-ayah-eMx5Nl7Dw9.jpg
Wirda Mansur Insecure Gegara Kerap Dijodohkan Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/28/33/2716274/disebut-tak-bisa-ngaji-wirda-mansur-banyak-yang-salah-paham-yFwcTb73BD.jpg
Disebut Tak Bisa Ngaji, Wirda Mansur: Banyak yang Salah Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/21/33/2691910/klarifikasi-wirda-mansur-usai-dicibir-karena-sebut-rp50-juta-sedikit-6LUKZDpdS1.jpg
Klarifikasi Wirda Mansur Usai Dicibir karena Sebut Rp50 Juta Sedikit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/04/33/2622968/ustaz-yusuf-mansur-ungkap-wirda-segera-menikah-ini-kriteria-pasangannya-mzym1R1SRI.jpeg
Ustaz Yusuf Mansur Ungkap Wirda Segera Menikah, Ini Kriteria Pasangannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement