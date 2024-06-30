Wirda Mansur Sebut Hubungannya dengan Sabda Ahessa Hanya Teman

Wirda Mansur sebut hubungannya dengan Sabda Ahessa hanya teman (Foto: Instagram/wirda_mansur)

JAKARTA - Wirda Mansur dikabarkan tengah dekat Sabda Ahessa. Hal tersebut terjadi usai mantan kekasih Wulan Guritno itu menitipkan doa pada Wirda melalui kolom komentar Instagram, ketika putri Ustaz Yusuf Mansur ini beribadah Haji.

Menanggapi kabar tersebut, Wirda Mansur tegas membantahnya. Diakuinya hubungannya dengan Sabda Ahessa hanya sebatas teman.

"Allahuakbar, memang kami temenan karena beliau baru hijrah," kata Wirda Mansur di kawasan Tangerang, Banten, baru-baru ini.

Sementara itu, Wirda belakangan ini memang memberikan rekomendasi pondok pesantren untuk Sabda Ahessa yang tengah memperdalam ilmu agama Islam. Bahkan Sabda Ahessa disebut ikut menitipkan doa saat dirinya tengah menjalani ibadah haji.

"Jadi kenalan minta rekomendasi pesantren ngobrol dikit ya sudah," jelas Wirda Mansur.