Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Zaskia Adya Mecca Miliki Kamar Khusus, Dipersiapkan untuk sang Anak yang Menderita Asma

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |23:05 WIB
Zaskia Adya Mecca Miliki Kamar Khusus, Dipersiapkan untuk sang Anak yang Menderita Asma
Zaskia Adya Mecca siapkan kamar khusus untuk anak yang menderita asma. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca dikaruniai enam orang anak dalam pernikahannya dengan Hanung Bramantyo. Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk tinggal di Jakarta bersama keluarga bukanlah hal yang mudah.

Hal ini dikarenakan semua anaknya memiliki alergi yang tinggi dan asma berat. Tentunya, Zaskia biasa disapa itu menjadi lebih protektif dan berhati-hati dalam mengurus anaknya.

Bahkan, anak-anaknya tidak bisa makan coklat sembarangan dan memiliki barang-barang berbulu yang dapat membuat alergi mereka kambuh.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan kalau di tempat tinggalnya terdapat satu ruangan khusus yang digunakan untuk menghindari percepatan penularan penyakit pada satu anak dengan yang lainnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/33/3171692/zaskia_adya_mecca-KyEl_large.jpg
Karyawan Zaskia Adya Mecca Dianiaya usai Tegur Pemotor yang Lawan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168286/zaskia_adya_mecca-mnf9_large.jpg
Kata Zaskia Adya Mecca soal Tuduhan Merendahkan Ojek Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166749/zaskia_adya_mecca-fbSl_large.jpg
Cerita Zaskia Adya Mecca Datangi Lokasi Demo di Kwitang dan Beri Bantuan Ambulans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154142/zaskia_adya_mecca-JOqh_large.jpg
Ogah Beli Tas Branded Ratusan Juta, Zaskia Adya Mecca: Fungsinya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/33/3154141/zaskia_adya_mecca-aLhu_large.jpg
Viral Zaskia Adya Mecca Koleksi Tas Terjangkau, Paling Mahal Cuma Rp1,6 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147000/zaskia_adya_mecca-FgSb_large.jpg
Ada Zaskia Adya Mecca, 10 Warga Indonesia Berangkat ke Global March to Gaza
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement