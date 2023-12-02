Zaskia Adya Mecca Miliki Kamar Khusus, Dipersiapkan untuk sang Anak yang Menderita Asma

JAKARTA - Zaskia Adya Mecca dikaruniai enam orang anak dalam pernikahannya dengan Hanung Bramantyo. Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk tinggal di Jakarta bersama keluarga bukanlah hal yang mudah.

Hal ini dikarenakan semua anaknya memiliki alergi yang tinggi dan asma berat. Tentunya, Zaskia biasa disapa itu menjadi lebih protektif dan berhati-hati dalam mengurus anaknya.

Bahkan, anak-anaknya tidak bisa makan coklat sembarangan dan memiliki barang-barang berbulu yang dapat membuat alergi mereka kambuh.

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan kalau di tempat tinggalnya terdapat satu ruangan khusus yang digunakan untuk menghindari percepatan penularan penyakit pada satu anak dengan yang lainnya.