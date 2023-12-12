Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibu Jeje Govinda Alami Infeksi Empedu dan Penyumbatan Saluran Pencernaan Sebelum Meninggal

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |04:58 WIB
Ibu Jeje Govinda Alami Infeksi Empedu dan Penyumbatan Saluran Pencernaan Sebelum Meninggal
Ibu Jeje Govinda alami infeksi empedu dan penyumbatan saluran pencernaan sebelum meninggal (Foto: Instagram/ritchieismail)
A
A
A

JAKARTA - Ibunda Ritchie Ismail alias Jeje Govinda, Farida Budyarti, meninggal dunia pada Senin, 11 Desember 2023 pukul 08.30 WIB di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Pusat. Terkait penyebabnya, kakak kandung Jeje yakni Rini pun membeberkannya di hadapan awak media.

Rini menyebut jika ibu kandungnya meninggal usai mengalami sakit yang cukup lama. Bahkan rasa sakit tersebut bertambah sepulangnya dari menjalankan ibadah umrah beberapa bulan lalu.

"Mama sakit sudah lama, dari bulan Oktober, tapi mungkin nggak dirasa ya," ujar Rini saat ditemui di rumah duka kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2023.

"Terakhir sakitnya terasa banget itu pas pulang umrah," lanjutnya.

Jeje Govinda

Ibu Jeje Govinda alami infeksi empedu dan penyumbatan saluran pencernaan sebelum meninggal (Foto: Instagram/ritchieismail)


Keluarga pun sempat mengira bahwa sakit yang dirasakan oleh mertua Syahnaz Sadiqah sebelum meninggal hanyalah karena kelelahan usai umrah. Namun, saat didiagnosa, Farida diketahui mengalami infeksi pada bagian empedunya.

"Kiranya kecapekan pulang umrah, ternyata pas diperiksa ada infeksi di empedunya," ucap Rini.

Penyakit tersebut membuat kondisi ibunda Jeje semakin lama semakin menurun, hingga sempat menjalani perawatan intensif di ICU. Sampai akhirnya, Farida pun mengembuskan napas terakhirnya kemarin dan akan dimakamkan hari ini, Selasa (12/12/2023) di TPU Rawamangun, Jakarta Timur.

Telusuri berita celebrity lainnya
