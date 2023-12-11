Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tunggu Jeje Govinda, Pemakaman Ibunda Dilakukan Besok

Selvianus , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |16:55 WIB
Tunggu Jeje Govinda, Pemakaman Ibunda Dilakukan Besok
Jenazah ibunda Jeje Govinda dimakamkan besok (Foto: IG Jeje Govinda)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah ibunda Jeje Govinda, Farida Budyarti bakal dimakamkan Selasa 12 Desember 2023. Sebab, keluarga besar masih menunggu kepulangan Jeje Govinda saat ini masih berada di London bersama istrinya Syahnaz Sadiqah.

Hal ini disampaikan oleh Nisya Ahmad saat melayat kerumah duka, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Senin (11/12/2023). Dia menyebut, Jeje Govinda dan Syahnaz langsung terbang dengan penerbangan lebih cepat.

"Jadi Insya Allah Jeje sekarang langsung pulang cari pesawat yang paling cepat," kata Nisya Ahmad saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Senin (11/12/2023).

Jeje Govinda Belum Sampai, Pemakaman Ibunda Dilakukan Besok

Dalam kesempatan itu, adik Raffi Ahmad ini menyebut, Jeje Govinda bakal pulang terlebih dahulu karena kondisi dadakan. Sehingga membuat Syahnaz dan beberapa rekan-rekan lainnya bakal menyusul setelahnya.

"Kayaknya Jeje duluan yang balik karena untuk tiketnya nggak dapat kalau yang langsung semua bareng di saat bersamaan, karenakan mendadak banget. Jadi Jeje duluan nanti yang lain nyusul sambil nyari tiket yang lain," ungkapnya.

Lebih lanjut, Nisya hanya meminta doa terbaik untuk kepergian ibunda Jeje Govinda, Farida Budyarti meninggal dunia di RS Siloam Semanggi, Jakarta Pusat pada Senin 11 Desember 2023, Pukul 08.30 WIB.

"Ya mudahan-mudahan amal ibadah mama Ida diterima di sisi-Nya, dosa-dosanya semua diampuni. Minta doanya, semoga keluarga dikasih kesabaran,"tutur Nisya Ahmad.




