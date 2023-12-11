Advertisement
Formasi Juri X Factor Indonesia Season 4, Siap Temukan Sang Juara

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |17:04 WIB
Juri X Factor Indonesia 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ajang pencarian bakat X Factor Indonesia 2023 kembali bergulir. Pencarian bakat-bakat terpendam dari penjuru Tanah Air telah dimulai. Memasuki season keempat, kejutan istimewa telah disiapkan bukan hanya untuk menemukan sang juara baru melainkan untuk menyuguhkan penampilan spektakuler untuk para penonton.

X Factor Indonesia Season 4 pun telah memperkenalkan deretan juri mentor yang namanya tak perlu diragukan lagi di dunia musik tanah air dengan mewakili generasi berbeda yakni Bunga Citra Lestari, Judika, serta dua juri mentor baru Marcello Tahitoe (Ello), dan Vidi Aldiano.

Cara perkenalan juri mentor ini pun terbilang unik, mereka tampil bersama dengan format band dimana BCL dan Judika sebagai vokalis, Ello pada gitar dan Vidi Aldiano bermain piano.

Keempatnya sudah tak sabar menemukan talenta berbakat di tanah air yang memiliki faktor x sehingga membedakan ajang pencarian bakat ini berbeda dengan yang lainnya.

Salah satu perbedaan yang istimewa adalah usia peserta yang terbatas serta format yang juga tak ada batasan baik solo, duo, maupun grup. Persaingan antar peserta tentu akan semakin sengit dan berwarna.

Momen perkenalan juri mentor ini pun dimeriahkan dengan kehadiran para alumni X Factor Indonesia Season 1-3 seperti Alvin Jo, Second Chance, Danar, dan yang lainnya.

Meski baru dimulai, Robby Purba selaku pemandu acara pun sedikit membocorkan jika sudah terlihat perdebatan dari para juri mentor demi menemukan talenta terbaik yang akan menjadi anak asuh mereka nantinya.

"Hari pertama, Vidi dan BCL masih bestie. Hari selanjutnya mulai berantem," ujar Robby Purba dalam konferensi pers X Factor Indonesia Season 4, Senin (11/12/2023).

