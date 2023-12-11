Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerai, Ayu Soraya Lelah Urus Masalah Rumah Tangga dengan Ko Apex

Selvianus , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |15:47 WIB
Cerai, Ayu Soraya Lelah Urus Masalah Rumah Tangga dengan Ko Apex
Ayu Soraya lelah urus rumah tangga dengan Ko Apex (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Soraya mengaku lelah mengurus rumah tangganya dengan Ko Apex. Pasalnya empat bulan belakangan ini, ibu dua anak itu dihadapkan pada masalah-masalah mengenai dugaan perselingkuhan.

Ayu Soraya memutuskan untuk menggugat cerai Ko Apex di Pengadilan Agama Kota Jambi pada tanggal 21 September 2023. Setelah menjalani persidangan, putusan sidang cerai bakal diputus oleh majelis hakim, dijadwalkan pada besok, Selasa 12 Desember 2023.

"Iya udah, besok tanggal 12 Insya Allah putusan Pengadilan, sudah lelah juga ini dari bulan Agustus ya, pengen cepat-cepat kelar lah," ujar Ayu Soraya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (11/12/2023).

Cerai, Ayu Soraya Lelah Urus Masalah Rumah Tangga dengan Ko Apex

Ayu juga menyebut, sehabis putusan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Jambi atas rumah tangganya. Dia mengaku tak ingin lagi membahas masalah rumah tangganya dengan suaminya, Ko Apex.

Menurutnya sedari awal, munculnya dugaan perselingkuhan Ko Apex dan Dinar Candy, ia sebetulnya telah mengikhlaskannya. Karena seringkali melihat suaminya bersama dengan perempuan asal Bandung tersebut.

"Alhamdulillah sudah kelar besok, jadi udah nggak mau lagi bahas-bahas masalah ini. Memang aku enggak bisa nerima dari awal, udah ikhlasin ajalah, memang mereka juga masih sama-sama kecuali mereka udah pisah atau apa," bebernya.

Lebih lanjut, Ayu mengatakan, keikhlasan menerima musibah menimpa rumah tangganya itu tak terlepas dari lelahnya menanggungnya sendiri. Sehingga pada akhirnya, ia berusaha lega dan memutuskan menceraikan suaminya.

"Karena waktu kali sudah berlarut-larut sudah terbiasa sendiri, sudah hampir 4 bulan ini nikmati waktu sendiri jadi merasa lebih lega aja," tutur Ayu Soraya.

