HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jeje Govinda Ada di London saat Ibunda Meninggal Dunia

Selvianus , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |10:56 WIB
Jeje Govinda Ada di London saat Ibunda Meninggal Dunia
Jeje Govinda ada di London saat ibunda meninggal dunia (Foto: Instagram/ritchieismail)
A
A
A

JAKARTA - Drummer grup musik Govinda, Ritchie Ismail alias Jeje Govinda tengah diselimuti rasa duka mendalam. Pasalnya sang ibuda, Farida Budyarti meninggal dunia pada hari ini, Senin (11/12/2023) di Rumah Sakit Siloam Semanggi, sekitar pukul 08.30 WIB.

Kabar duka ini disampaikan Jeje Govinda melalui akun instagram miliknya. Mengikuti unggahannya, suami syahnaz Sadiqah ini juga turut mengabadikan foto bersama ibunya saat berada di Tanah Suci.

"Innalilahi wainailaih roijun telah berpulang ke rahmatullah ibunda tercinta, Ibu Farida Budyarti pada hari Senin, 11 Desember 2023 Pukul 08.30 WIB di RS. Siloam Semanggi," tulis Jeje Govinda dalam akun instagram miliknya dikutip pada Senin (11/12)2023). 

Sayangnya ditengah kabar duka itu, Jeje Govinda tengah berada di London bersama istrinya, Syahnaz Sadiqah. Hal tersebut diketahui lewat Instagram Story keduanya. Pasalnya, Jeje sempat memposting foto bersama seorang produser dan rekannya.

Jeje Govinda

Jeje Govinda ada di London saat ibunda meninggal dunia (Foto: Instagram/ritchieismail)


Di slide selanjutnya, Syahnaz Sadiqah begitu enjoy memainkan sebuah piano di salah satu studio bernama Abbey Road Studios berada di London, Inggris.

Namun ditengah luar negeri ini, ia mendapatkan kabar duka, ibunya, Farida Budyarti meninggal dunia di RS. Siloam Semanggi, Jakarta Pusat. Dari kabar duka ini, awak media telah menghubungi keluarga Jeje Govinda untuk menanyakan penyebab meninggalnya mertua Syahnaz Sadiqah.

Belum adanya konfirmasi apapun dari pihak keluarga, lantaran keluarga Jeje Govinda masih diselimuti rasa duka mendalam.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
