HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Jeje Govinda Meninggal, Syahnaz: Mama Udah Nggak Sakit Lagi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |10:46 WIB
Ibunda Jeje Govinda Meninggal, Syahnaz: Mama Udah Nggak Sakit Lagi
Ibunda Jeje Govinda Meninggal Dunia (Foto: Instagram/syahnazs)
JAKARTA - Kabar duka datang dari pasangan selebritis Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda. Ibunda Jeje, Farida Budyarti, meninggal dunia pada hari ini, Senin (11/12/2023).

Kabar duka ini diungkapkan pertama kali oleh sang menantu, Syahnaz. Dalam unggahannya, ibu dua anak itu pun mengungkap rasa kehilangannya atas meninggalnya sang ibu mertua.

“Telah berpulang mama farida budyarti ibunda dari suamiku @ritchieismail. Minta doanya yaaa semua,” tulis Syahnaz, Senin (11/12/2023).

Adik Raffi Ahmad ini juga mengunggah potret kebersamaannya dengan Jeje dan sang ibu mertua semasa hidup. Nampak ketiganya berfoto di Tanah Suci dan menjadi kenangan manis untuk Syahnaz.

Syahnaz dan Jeje Govinda

Ibunda Jeje Govinda Meninggal Dunia (Foto: Instagram/syahnazs)

“Mama udah ga sakit lagi ya sekarang ma... Insya Allah husnul khotimah.. aminn,” kata Syahnaz.

