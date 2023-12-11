Kabar Duka, Ibu Jeje Govinda Meninggal Dunia

Ibu Jeje Govinda meninggal dunia, pada 11 Desember 2023. (Foto: Instagram/@ritchieismail)

JAKARTA - Kabar duka datang dari Jeje Govinda. Farida Budyarti, ibu kandung suami Syahnaz Sadiqah itu meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta Selatan, pada 11 Desember 2023, pukul 08.30 WIB.

Kabar duka terkait kepergian sang ibu, diumumkan vokalis band Govinda tersebut lewat Insta Story pribadinya dengan mengunggah momen kebersamaannya dengan sang ibu saat berada di Tanah Suci.

"Innalilahi wainailaih roijun, telah berpulang ke rahmatullah ibunda tercinta, Farida Budyarti, pada Senin, 11 Desember 2023, pukul 08.30 WIB," ujar bapak dua anak tersebut dalam unggahannya.

Sejauh ini, belum ada keterangan dari pihak keluarga terkait penyebab berpulangnya sang ibu. Pun Jeje Govinda dan Syahnaz Sadiqah belum memberikan keterangan terkait rencana pemakaman mendiang.

Namun sebelum mengumumkan kabar kepergian sang ibu, Jeje sempat mengunggah foto lain yang menggambarkan kondisi sang ibu. "Cepat sembuh Ma," ujarnya sambil memajang foto bersama ibu dan sang istri.*

(SIS)