Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda Ingin Tambah Anak, Rencana Tahun Depan

Jeje Govinda dan Syahnaz Sadiqah ingin nambah anak di tahun depan. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Jeje Govinda dan Syahnaz Sadiqah mengaku ingin menambah anak, keduanya berharap agar tahun depan keinginannya itu bisa dikabulkan oleh Sang Pencipta.

Momentum pergantian tahun sudah di depan mata. Tak terasa saat ini telah memasuki bulan terakhir di tahun 2023. Jelang momen pergantian tahun, pasangan Syahnaz Sadiqah dan Jeje Govinda mengungkapkan harapan agar kembali dikaruniai anak.

Sebagaimana yang diketahui, rumah tangga pasangan ini sempat diterpa isu tak sedap dengan hadirnya orang ketiga. Seiring berjalannya waktu, pasangan ini berusaha menyelamatkan pernikahan mereka hingga akhirnya kembali terlihat harmonis.

Bahkan, Jeje sempat membeberkan jika kini hubungannya dengan Syahnaz semakin harmonis dan kembali seperti sebelum permasalahan tersebut terjadi.