Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bella Bonita, Istri Denny Caknan Ungkap Penyebab Kehilangan Satu Bayi Kembarnya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |17:00 WIB
Bella Bonita, Istri Denny Caknan Ungkap Penyebab Kehilangan Satu Bayi Kembarnya
Bella Bonita kehilangan salah satu anak kembarnya (Foto: IG Bella)
A
A
A

JAKARTA - Istri Denny Caknan, Bella Bonita sempat mengalami keguguran salah satu bayi kembarnya.

Lewat akun Instagram pribadinya, Bella Bonita pun mengungkapkan penyebab satu janinnya itu menghilang.

Awalnya Bella Bonita membagikan maternity foto kehamilannya di bibir pantai. Ia terlihat begitu cantik dengan balutan dress mini dengan outer putih yang panjang.

Bella Bonita, Istri Denny Caknan Ungkap Penyebab Kehilangan Satu Bayi Kembarnya

"Perjalanan kita sudah panjang, perut mama illa semakin hari semakin besar mama seneng kamu tumbuh sehat nak," tulis Bella Bonita, dikutip Minggu (10/12/2023).

"Di saat kita harus perang mood kamu kasih tendangan kecilmu yang selalu buat mama illa jadi kuat, sehat sehat di perut ya nak. Kata bapak kamu adalah kado terindahnya. 'Crito iki bakal apik keukir," tutup Bella Bonita.

Lalu di kolom komentar, salah satu netizen bertanya soal kabar Bella Bonita yang harus kehilangan satu bayi kembarnya.

Perempuan 24 tahun itu kemudian menjelaskan bahwa penyebab ia keguguran karena ukuran bayi nya terlalu kecil dan sulit berkembang.

"Iya kak, itu pas trimester 1 obgynnya bilang kalau ada 2 kantong. Tapi karena yang 1 dari segi ukurannya lebih kecil kemungkinan berkembangnya cukup sulit," jelas Bella Bonita.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097414/denny_caknan-4ofc_large.jpg
Denny Caknan Rilis Album dalam Format Dolby Atmos 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/205/3090242/denny_caknan-aQT0_large.jpg
Denny Caknan Kembali Berprestasi, Album Live Tembus 1 Juta Stream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/33/3081982/denny_caknan-9C6i_large.jpg
Keren, Nama Denny Caknan Muncul di Laga Barcelona vs Espanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016683/denny-caknan-akhirnya-ungkap-wajah-baby-cunda-MjcHZ5A3gl.jpg
Denny Caknan Akhirnya Ungkap Wajah Baby Cunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/33/2996083/denny-caknan-kembali-tegaskan-bella-bonita-tidak-merebutnya-dari-happy-asmara-ZDukCc7AlD.jpg
Denny Caknan Kembali Tegaskan Bella Bonita Tidak Merebutnya Dari Happy Asmara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/33/2974161/denny-caknan-kepo-dengan-rasa-asi-bella-bonita-teh-tarik-uPe2sQERNG.jpg
Denny Caknan Kepo dengan Rasa ASI, Bella Bonita: Teh Tarik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement