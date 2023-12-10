Bella Bonita, Istri Denny Caknan Ungkap Penyebab Kehilangan Satu Bayi Kembarnya

JAKARTA - Istri Denny Caknan, Bella Bonita sempat mengalami keguguran salah satu bayi kembarnya.

Lewat akun Instagram pribadinya, Bella Bonita pun mengungkapkan penyebab satu janinnya itu menghilang.

Awalnya Bella Bonita membagikan maternity foto kehamilannya di bibir pantai. Ia terlihat begitu cantik dengan balutan dress mini dengan outer putih yang panjang.

BACA JUGA: Lirik Lagu dan Chord Gitar Wirang dari Denny Caknan yang Viral di YouTube

"Perjalanan kita sudah panjang, perut mama illa semakin hari semakin besar mama seneng kamu tumbuh sehat nak," tulis Bella Bonita, dikutip Minggu (10/12/2023).

"Di saat kita harus perang mood kamu kasih tendangan kecilmu yang selalu buat mama illa jadi kuat, sehat sehat di perut ya nak. Kata bapak kamu adalah kado terindahnya. 'Crito iki bakal apik keukir," tutup Bella Bonita.

Lalu di kolom komentar, salah satu netizen bertanya soal kabar Bella Bonita yang harus kehilangan satu bayi kembarnya.

Perempuan 24 tahun itu kemudian menjelaskan bahwa penyebab ia keguguran karena ukuran bayi nya terlalu kecil dan sulit berkembang.

"Iya kak, itu pas trimester 1 obgynnya bilang kalau ada 2 kantong. Tapi karena yang 1 dari segi ukurannya lebih kecil kemungkinan berkembangnya cukup sulit," jelas Bella Bonita.

BACA JUGA: