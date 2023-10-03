Denny Caknan Akui Penghasilannya dari YouTube Capai Miliaran Rupiah per Bulan

JAKARTA - Denny Caknan merupakan salah satu penyanyi koplo terpopuler di Indonesia saat ini. Setiap lagu yang dirilisnya di YouTube nyaris semuanya viral dan ditonton hingga ratusan juta kali.

Bahkan video musik Kartonyono Medot Janji yang dirilisnya pada 5 Mei 2019 sudah ditonton lebih dari 273 juta kali. Dengan penonton sebanyak itu, suami Bella Bonita ini mengaku menerima gaji cukup menjanjikan dari YouTube.

"Bulan pertama bikin YouTube itu dapat sekitar Rp22 juta sampai Rp26 juta. Bulan kedua sudah lebih dari Rp60 juta," tutur Denny Caknan dikutip dari Podcast YouTube HAS Creative, pada Selasa (3/10/2023).

Setelah 8 tahun, kini channel YouTube Denny Caknan sudah bisa menghasilkan miliaran rupiah. "Alhamdulillah, sudah (sampai miliaran)," katanya tanpa membocorkan angka spesifik penghasilan YouTube pribadinya.

Namun Denny Caknan menegaskan, penghasilan miliaran rupiah yang didapatkannya dari YouTube merupakan hasil kerja kerasnya sejak tahun 2014. Kala itu, dia belum serius dan hanya mengunggah video-video cover