HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abidzar Al Ghifari Deg-degan Jadi Wali Nikah Adiba Khanza, Rasakan Kehadiran Almarhum Uje

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |16:38 WIB
Abidar deg-degan jadi wali nikah Adiba Khanza (Foto: Okezone)
Abidar deg-degan jadi wali nikah Adiba Khanza (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari menjadi wali nikah untuk sang kakak, Adiba Khanza yang menikah dengan Egy Maulana Vikri hari ini, Minggu (10/12/2023). Abidzar menggantikan peran ayahnya, almarhum Ustad Jefri Al Buchori untuk menikahkan sang kakak.

Dijumpai usai prosesi ijab kabul, Abidzar mengaku sempat grogi lantaran menjadi pengalaman pertama baginya menjadi wali. Abidzar mendapat pelajaran berharga lantaran merasakan pengalaman seolah menjadi seorang ayah yang menikahkan putrinya.

"Deg-degannya itu beda sama apa yang pernah gue rasain. Apalagi ini kakak gue sendiri, sesuatu hal yang baru banget buat gue dan bisa jadi pelajaran juga, 'oh ternyata begini jadi wali, jadi bapak', rasanya beda banget," kata Abidzar di lokasi pernikahan Adiba Khanza di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (10/12/2023).

Abidzar Al Ghifari Deg-degan Jadi Wali Nikah Adiba Khanza, Rasakan Kehadiran Almarhum Uje

Abidzar mengaku bahwa dirinya dan keluarga ikut menitikkan air mata saat prosesi ijab kabul berlangsung. Abidzar teringat sosok almarhum Uje yang pernah berjanji akan menyaksikan keempat anaknya menikah. Bintang film Balada si Roy pun merasa bahwa Uje tetap berada di sisinya dan keluarga meski sudah lama meninggal dunia.

"Jelas ingat almarhum karena ya dulu almarhum pernah bilang kali mau nyaksiin kita semua nikah dan gue rasa gak akan ingkar janji, sampe saat ini masih melihat kita, melihat Adiba nikah bahkan nanti gue, Ayla, Bilal, tetep almarhum menyaksikan," sambungnya.

Umi Pipik pun menimpali dengan menyebut bahwa mereka seolah merasakan kehadiran Uje di hari bahagia Adiba itu.

"Itu berasa ada (almarhum)," timpal Umi Pipik.

 BACA JUGA:

