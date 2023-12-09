Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adiba Khanza Menikah Besok, Gelar Siraman dan Pengajian Malam Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |21:23 WIB
Adiba Khanza Menikah Besok, Gelar Siraman dan Pengajian Malam Ini
Adiba Khanza gelar siraman dan pengajian, besok menikah dengan Egy Maulana Vikri. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putri sulung Ustadz Jefri Al Buchori dan Ummi Pipik, Adiba Khanza bakal menikah dengan pesepakbola Egy Maulana Vikri besok, Minggu 10 Desember 2023 di kawasan Jakarta Selatan.

Jelang hari bahagianya itu, Adiba Khanza menggelar acara siraman dan pengajian berdoa bersama untuk acara pernikahannya bisa berjalan lancar.

Keluarga Adiba Khanza tampaknya menggelar acara ini secara tertutup. Bahkan, tidak terlihat unggahan apapun dari akun Instagram Adiba Khanza, Umi Pipik, dan Abidzar mengenai momen siraman dan pengajian ini.

Acara ini terungkap dari unggahan akun Instagram Make Up Artist Vivi Thalib. Melalui akun Instagram @vivithalib mengunggah video memperlihatkan kondisi di dalam rumah yang telah di dekorasi dan terdapat tempat duduk bagi tamu seperti sedang diselenggarakan sebuah acara.

Di unggahan selanjutnya, dia membagikan video saat sedang membantu merapikan jilbab dan cadar yang dikenakan oleh Ummi Pipik.

Lalu, video lainnya memperlihatkan Adiba Khanza yang juga sedang dipakaikan kain di atas jilbabnya. Adiba dan Umi Pipik kompak mengenakan baju berwarna hijau.

Halaman:
1 2
