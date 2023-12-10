Leon Dozan Akui Putus dari Rinoa Auroa Senduk: Kita Berteman!

JAKARTA - Leon Dozan telah menghirup udara segar sejak tanggal 8 Desember 2023 pada pukul 19.00 WIB. Leon Dozan pun mengakui jika hubungan asmara dirinya dengan Rinoa Aurora Senduk telah berakhir.

"Untuk saat ini kita berteman baik, namun kita tetap menjalankan silahturahmi dengan baik pula," kata Leon Dozan dikutip YouTube Intens Investigasi, Sabtu (9/12/2023).

Leon Dozan menambahkan jika Rinoa Aurora Senduk akan selalu tetap ada di hatinya. "Yang pasti, dia (Rinoa Aurora Senduk-red) adalah mantan terindah," ungkapnya.

Tak itu saja, anak Willy Dozan dan Betharia Sonata itu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Rinoa Aurora Senduk telah hadir dalam hidupnya.

"Terima kasih Rinoa sudah pernah ada dalam hidup aku, semoga silahturahmi tetap ada layaknya hubungan interaksi sesama manusia," lanjutnya.

"Semoga mendapat pasangan lebih baik dari aku," katanya lagi.