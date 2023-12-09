Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Iis Dahila Tepis Isu Rizki DA Menikah Dadakan, Sebut Sudah Setahun Pacaran

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |23:16 WIB
Iis Dahila Tepis Isu Rizki DA Menikah Dadakan, Sebut Sudah Setahun Pacaran
Rizki DA Menikah hari ini di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. (Foto: Instagram @acieldt92)
A
A
A

JAKARTA - Iis Dahlia tidak menampik jika dirinya telah dikenalkan Rizki DA kepada Hersa Rahayu. Bahkan, Iis Dahlia mengaku jika Rizki DA telah menjalin sejak lama dengan istrinya itu sebelum memutuskan menikah.

Iis Dahlia hadir di pernikahan Rizki DA dan Hersa Rahayu Julianti. Pernikahan digelar di Club Deruzzi, Dago Pakar Raya Resort, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Hubungan Iis Dahlia dan Rizki DA memang cukup dekat sehingga Iis menganggap Rizki dan saudara kembarnya, Ridho seperti anaknya sendiri.

Sebelumnya Rizki DA tidak banyak berbicara mengenai persiapan pernikahannya ke publik dan mengungkapkan sosok calon istrinya.

Halaman:
1 2 3
