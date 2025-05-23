Advertisement
Beda dengan Lesti Kejora, Iis Dahlia Sudah Minta Izin Bawakan Lagu Yoni Dores

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |11:42 WIB
Beda dengan Lesti Kejora, Iis Dahlia Sudah Minta Izin Bawakan Lagu Yoni Dores (Foto: Instagram)
JAKARTA – Kuasa Hukum Pencipta lagu Yoni Dores, Ilham Suwardi membandingkan sikap Lesti Kejora dengan seniornya, Iis Dahlia dalam kasus dugaan pelanggaran hak cipta. 

Ilham menjelaskan, Lesti mengcover lagu milik kliennya dan diunggah di kanal YouTube tanpa izin. Hal ini pun menimbulkan dugaan bahwa Lesti mengambil keuntungan dari karya sang pencipta lagu. 

"Justru itu, dia menyanyikan lagu seseorang tapi dia nggak mau kenal dengan orang yang menciptakan lagunya. Nah itu masalahnya. Kalau dia sudah kenal, pasti ada komunikasi dong," tutur Ilham di kawasan Tangerang Selatan belum lama ini. 

1. Daftar Lagu Yoni Dores

Beberapa lagu yang dimaksud adalah Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya, Buaya Buntung, dan masih banyak lagi. 

Salah satu lagu tersebut bahkan ada yang dipopulerkan Iis Dahlia. 

Iis Dahlia

Ilham lalu menyebut sikap dua pedangdut itu sangat berbeda ketika hendak membawakan lagu milik kliennya. 

"Itu lagu sudah populer, dipopulerkan lagi oleh Iis Dahlia. Bukan dipopulerkan lagi, mungkin tambah populer, iya. Dia (Iis Dahlia) sudah punya kontrak sendiri. Itu berbeda. Apa sama Lesti Kejora dan Iis Dahlia? Nggak sama," bebernya. 

 

