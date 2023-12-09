Alleia Anak Ariel Ungkap Alasan Antre Tiket Noah: Aku Gak Mau Gunakan Fasilitas Ayah

Alleia anak Ariel ungkap dirinya memilih antre saat nonton konser NOAH. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Putri Ariel NOAH, Alleia Anata menjadi sorotan lantaran dirinya rela mengantre tiket di konser ayahnya itu saat konser NOAH di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara.

Pemilik nama asli Alleia Anata Irham itu menjelaskan mengapa dirinya rela mengantre tiket di konser tersebut. Dia disinyalir ingin melihat penampilan NOAH di depan panggung dengan konsep yang spektakuler.

"Sebenarnya aku antre karena aku kalau nonton NOAH jarang mau di backstage (belakang panggung). Karena aku suka lihat lighting segala macem," kata Alleia di YouTube Mantra Room, Sabtu (9/12/2023).

"Aku tahu Papa orangnya mikirin banget sama yang namanya konsep stage sama lighting jadi aku paling suka paling depan," lanjutnya.