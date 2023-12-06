Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alleia Anak Ariel Antri Tukar Tiket Konser NOAH, Netizen: Salut Gue!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |06:30 WIB
Alleia Anak Ariel Antri Tukar Tiket Konser NOAH, Netizen: Salut Gue!
Alleia Anata Irham anak Ariel keciduk antri tiket saat konser NOAH. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Konser NOAH telah berakhir pada hari Minggu 3 September 2023 di Ancol, namun ada hal yang menarik perhatian di konser tersebut. Hal itu tertuju pada sikap Alleia Anata Irham anak kandung Ariel NOAH.

Kehadiran Alleia Anata Irham hasil buah pernikahan Ariel dengan Sarah Amalia itu menjadi sorotan netizen. Pasalnya, dirinya ikut mengantri untuk menukarkan tiket bersama penonton lain.

Padahal, Alleia Anata Irham memiliki akses secara langsung untuk bisa menyaksikan pertunjukkan konser Ariel sang ayah tersebut.

"Jadi waktu antri berjam-jam untuk tukar gelang tiket ini, tiket kita vip dan di sebelah vip ada premier. Tiba-tiba ngelihat anaknya Ariel di premier," kata Dinar Fenny di akun TikTok @dinarfenny, Selasa (5/12/2023).

