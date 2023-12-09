BCL Kasih Kejutan untuk Suami di Momen Ultah, Tiko Aryawardhana: Terima Kasih Istri

JAKARTA - Bunga Citra Lestari atau BCL berbahagia merayakan ulang tahun sang suami, Tiko Aryawardhana. Di momen ulang tahun sang suami ini, BCL terlihat makan malam bersama Tiko di salah satu restoran mewah di Bali.

Momen itu dibagikan akun Instagram milik BCL. Nampak momen Unge sapaan akrab lain BCL bahagia merayakan ulang tahun Tiko yang ke-43 tahun.

“Si kaku kalau ada kamera,” tulis BCL, Jumat (8/12/2023).

Video itu memperlihatkan momen Tiko mendapat kejutan dari Unge saat pelayan restoran memberikan suprise pemberian kue ulang tahun. Terlihat kue coklat yang di tata di piring hitam itu dihiasi tulisan ‘Happy Birthday Suami’.

Tiko yang mendapat surprise ini tersenyum dan tidak menyangka. Ia juga mengucapkan terima kasih pada BCL untuk kejutan ulang tahunnya.