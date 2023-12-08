Advertisement
Cerita Once Mekel jadi Wedding Singer di Pernikahan BCL dan Tiko

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |00:01 WIB
Cerita Once Mekel jadi Wedding Singer di Pernikahan BCL dan Tiko
Once Mekel di pernikahan BCL dan Tiko (Foto: ist)
JAKARTA - Once Mekel menjadi tamu spesial di pernikahan Bunga Citra Lestari (BCL) dan Tiko Aryawardhana. Spesial, karena Once tampil sebagai wedding singer di momen spesial tersebut.

Lewat akun Instagram miliknya, Once memberikan selamat atas pernikahan BCL dan Tiko.

"Selamat menempuh hidup baru untuk Bunga dan Tiko. Semoga terus bahagia bersama sampai tua. Thank you untuk undangannya, senang banget bisa hadir," tulis Once.

Cerita Once Mekel jadi Wedding Singer di Pernikahan BCL dan Tiko

Menurut Once, BCL tampak bahagia di momen spesial tersebut. Baik BCL dan Tiko tampak seperti ratu dan raja dalam acara resepsi pernikahan.

“Buat saya pernikahan BCL dan Tiko di Bali sangat berkesan banget. Atmosfer dan suasananya asyik sekali. Jalannya resepsi sangat terorganisir dan rapi. Katanya undangan cuma sekitar 140 an orang saja. Jadi terasa banget intimate-nya satu sama lain begitu juga dengan BCL dan Tiko sendiri ,” ungkap Once yang maju jadi calon legislatif untuk daerah pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri dari Partai PDIP.

