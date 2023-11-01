Ternyata Once Mekel Nyaris Jadi Vokalis Band Romeo

JAKARTA - Bebi Romeo menceritakan momen ketika Once hampir saja menjadi vokalis dari grup band Romeo. Kala itu, Bebi mengaku sempat mengiming-imingi Once akan terkenal jika bergabung dengan band yang dibentuknya tersebut.

Suami Meisya Siregar ini bahkan mengatakan bahwa ia sudah menyukai suara Once sejak masih duduk di bangku SMA.

"Once kita suruh masuk studio. 'Mau ngetop enggak?' gue gituin. Padahal (gue) enggak pernah ngetop, tapi sok jadi produser," kata Bebi tertawa.

Akan tetapi, rencana Bebi untuk membuat Once masuk dalam band Romeo digagalkan oleh Ahmad Dhani. Bahkan ia mengaku sempat masuk daftar hitam label.

"Udah di-blacklist sama semua perusahaan rekaman. Pokoknya Sony bilang 'Bebi itu jangan, itu udah enggak laku suaranya,'" ujar Bebi sambil terkekeh, dikutip dari YouTube Sophie Navita TV.

Sampai tibalah saatnya Bebi dan Bimo Romeo berdebat untuk memilih Once sebagai vokalis. Menurut Bimo kala itu, karakter vokal Bebi kurang pas untuk masuk dalam Romeo.

"Kalau Once di Romeo sayang menurut gue," kata Bebi menirukan Bimo.

"Karena suaranya, ibaratnya Sting disuruh nyanyi Elvis, kan sayang, atau Sting nyanyi Sinatra kan sayang. Bisa, tapi sayang," jelas Bebi.

Pada akhirnya, Once pun berakhir menjadi vokalis dari Dewa setelah Ari Lasso hengkang. Bahkan setelah masuk ke Dewa 19, Bebi dan Bimo merasa jika karakter vokal Once sangat cocok dengan lagu-lagu dalam band milik Ahmad Dhani itu.