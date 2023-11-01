Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Ternyata Once Mekel Nyaris Jadi Vokalis Band Romeo

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |22:30 WIB
Ternyata Once Mekel Nyaris Jadi Vokalis Band Romeo
Once Mekel hampir jadi vokalis Romeo (Foto: Instagram/oncemekelofficial)
A
A
A

JAKARTA - Bebi Romeo menceritakan momen ketika Once hampir saja menjadi vokalis dari grup band Romeo. Kala itu, Bebi mengaku sempat mengiming-imingi Once akan terkenal jika bergabung dengan band yang dibentuknya tersebut.

Suami Meisya Siregar ini bahkan mengatakan bahwa ia sudah menyukai suara Once sejak masih duduk di bangku SMA.

"Once kita suruh masuk studio. 'Mau ngetop enggak?' gue gituin. Padahal (gue) enggak pernah ngetop, tapi sok jadi produser," kata Bebi tertawa.

Akan tetapi, rencana Bebi untuk membuat Once masuk dalam band Romeo digagalkan oleh Ahmad Dhani. Bahkan ia mengaku sempat masuk daftar hitam label.

"Udah di-blacklist sama semua perusahaan rekaman. Pokoknya Sony bilang 'Bebi itu jangan, itu udah enggak laku suaranya,'" ujar Bebi sambil terkekeh, dikutip dari YouTube Sophie Navita TV.

Bebi Romeo

Sampai tibalah saatnya Bebi dan Bimo Romeo berdebat untuk memilih Once sebagai vokalis. Menurut Bimo kala itu, karakter vokal Bebi kurang pas untuk masuk dalam Romeo.

"Kalau Once di Romeo sayang menurut gue," kata Bebi menirukan Bimo.

"Karena suaranya, ibaratnya Sting disuruh nyanyi Elvis, kan sayang, atau Sting nyanyi Sinatra kan sayang. Bisa, tapi sayang," jelas Bebi.

Pada akhirnya, Once pun berakhir menjadi vokalis dari Dewa setelah Ari Lasso hengkang. Bahkan setelah masuk ke Dewa 19, Bebi dan Bimo merasa jika karakter vokal Once sangat cocok dengan lagu-lagu dalam band milik Ahmad Dhani itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099317/once_mekel-fBoR_large.jpg
Momen Natal 2024, Once Mekel Makin Berserah Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/205/3097116/once_mekel-yNj6_large.jpg
Once Mekel hingga Alffy Rev Meriahkan Festival Kebangsaan 2024 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/205/2900220/rilis-album-sigma-once-mekel-dibantu-anak-menggarap-lagu-fqxXh5Xw30.jpg
Rilis Album Sigma, Once Mekel Dibantu Anak Menggarap Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/12/205/2899793/7-tahun-tak-rilis-album-once-mekel-hadirkan-sigma-mp8B5wYNHV.jpg
7 Tahun Tak Rilis Album, Once Mekel Hadirkan Sigma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/23/205/2770197/once-mekel-terpacu-punya-suara-tinggi-gara-gara-musisi-legendaris-ini-cLJSF1RSEa.jpg
Once Mekel Terpacu Punya Suara Tinggi Gara-gara Musisi Legendaris Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/12/205/2560676/kolaborasi-dengan-musisi-dunia-ini-misi-once-mekel-di-lagu-human-race-f7J7m6OmQQ.jpg
Kolaborasi dengan Musisi Dunia, Ini Misi Once Mekel di Lagu Human Race
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement