HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Once Mekel Berharap Pemilu yang Adil dan Transparan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |00:01 WIB
Once Mekel Berharap Pemilu yang Adil dan Transparan
Once Mekel berharap pemilu adil dan transparan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Once Mekel berharap pemilu 2024 bisa berlangsung adil dan transparan. Hal ini diucapkan Once dalam acara ILUNI UI yang berinisiatif Komitmen Bersama Ruang Politik Sehat. Once diketahui merupakan alumni UI Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI).

"Ruang Politik Sehat yang diusung oleh ILUNI UI merupakan wadah yang penting untuk mengupayakan penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan," ungkap Once Mekel.

Once berharap segenap elemen masyarakat bisa mendukung upaya untuk menciptakan pemilu yang menyenangkan. Bagaimana hak masyarakat bisa terakomodir dengan adil dan transparan.

Once Mekel Berharap Pemilu yang Adil dan Transparan

