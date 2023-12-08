Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bergabunglah di Campaign #TimurBerkarya, Berkembang Bersama StarHits dalam Menghasilkan Karya-Karya Bermanfaat

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:12 WIB
Bergabunglah di Campaign #TimurBerkarya, Berkembang Bersama StarHits dalam Menghasilkan Karya-Karya Bermanfaat
StarHits menggelar campaign #TimurBerkarya di akhir tahun 2023. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - StarHits menggelar Campaign #TimurBerkarya pada penghujung akhir tahun 2023 ini, yang bertujuan sebagai wadah bagi para kreator dari Indonesia Timur untuk mendapatkan spotlight yang lebih luas lagi dalam berkarya di dunia perkontenan.

Campaign #TimurBerkarya ini akan menjadi kesempatan bagi para kreator dari wilayah-wilayah seperti Sulawesi Selatan, Bali, Papua, dan daerah lainnya di Indonesia Timur untuk merasakan pengalaman belajar dan berkarya bersama.

Pendaftaran Campaign #TimurBerkarya dibuka selama periode 1-15 Desember 2023, campaign terbuka untuk umum, yang berdomisili, berasal, atau lahir di Indonesia Timur dan campaign ini akan dimulai dari tanggal 22 Desember 2023 mendatang.

Campaign ini tidak hanya memberikan ruang kepada kreativitas setiap orang, tetapi juga sebagai kesempatan mendapatkan pelatihan khusus dan berkembang bersama dengan berkolaborasi bersama para kreator terbaik di Indonesia.

Tidak hanya itu, dengan mengikuti campaign ini, para kreator juga akan mendapatkan “Karya Kit” yang merupakan program support kit yang diperuntukan untuk membantu dalam membuat konten para kreator.

Para kreator juga akan mendapatkan berbagai kegiatannya seperti, 2 Minggu Workshop, Exposure Collaboration & Guest Star, Featured Channel In YouTube Kreator Indonesia dan YouTube Rewind Indonesia 2023.

Adapun ketentuan yang perlu dilakukan oleh para pendaftar yaitu dengan mengikuti persyaratan yang ada seperti upload YouTube Shorts di channel kamu dengan menggunakan format Vertikal/Portrait/9:16, dengan durasi video maksimal 1 menit. Kemudian para peserta juga menjelaskan channel mereka tentang apa, yang ingin disuarakan sebagai kreator dari Indonesia Timur, dan support yang dibutuhkan.

Tidak lupa juga para peserta untuk melakukan video setting pada public atau unlisted (jangan di-private), menggunakan tagar #TimurBerkarya, dan yang terakhir jika sudah melakukan semua persyaratan setiap pendaftar harus submit karyanya ke link timurberkarya.starhits.id.

Jadilah bagian dari keseruan campaign ini! Perlu diperhatikan juga bahwa kegiatan ini tidak memungut biaya apa pun dan terbuka untuk siapapun yang berdomisili, berasal, atau lahir di Indonesia Timur.

Peserta yang terpilih akan dihubungi lebih lanjut oleh tim StarHits melalui informasi kontak yang diisi. Ayo daftarkan dirimu di #TimurBerkarya dan buatlah karya terbaikmu bersama kami!

