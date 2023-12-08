Video Syur Rebecca Klopper Dijual Pelaku Seharga Rp225 Ribu

JAKARTA - Bayu Firlen alias BF, pelaku penyebar video syur mirip Rebecca Klopper, menjual konten pornografi sang aktris dengan harga Rp225 ribu.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum BF, Rika Sandria Putri, dalam persidangan Kamis, 7 Desember 2023 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Jadi dia (BF-red) mencoba meluaskan video ini dengan menawarkan di akun X kemudian ketika kita tertarik dengan video tersebut diklik akan langsung masuk ke akun klien kami," ujar Rika Sandria Putri usai persidangan.

"Untuk korban sendiri menghargai 1 video Rp225 ribu. Jadi kalau kita nonton kita harus bayar dulu," sambungnya.

Video syur Rebecca Klopper dijual pelaku dengan harga Rp225 ribu (Foto: Instagram/rklopperr)



