HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Video Syur Rebecca Klopper Dijual Pelaku Seharga Rp225 Ribu

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:28 WIB
Video Syur Rebecca Klopper Dijual Pelaku Seharga Rp225 Ribu
Video syur Rebecca Klopper dijual pelaku dengan harga Rp225 ribu (Foto: Instagram/rklopperr)
A
A
A

JAKARTA - Bayu Firlen alias BF, pelaku penyebar video syur mirip Rebecca Klopper, menjual konten pornografi sang aktris dengan harga Rp225 ribu.

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum BF, Rika Sandria Putri, dalam persidangan Kamis, 7 Desember 2023 di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Jadi dia (BF-red) mencoba meluaskan video ini dengan menawarkan di akun X kemudian ketika kita tertarik dengan video tersebut diklik akan langsung masuk ke akun klien kami," ujar Rika Sandria Putri usai persidangan.

"Untuk korban sendiri menghargai 1 video Rp225 ribu. Jadi kalau kita nonton kita harus bayar dulu," sambungnya.

Rebecca Klopper

Video syur Rebecca Klopper dijual pelaku dengan harga Rp225 ribu (Foto: Instagram/rklopperr)


Halaman:
1 2
