HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Kecoa, Rebecca Klopper Loncat dari Mobil

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |13:23 WIB
Gara-Gara Kecoa, Rebecca Klopper Loncat dari Mobil
Rebecca Klopper loncat dari mobil. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Rebecca Klopper. Pasalnya, dirinya dikabarkan loncat dari mobilnya dengan tiba-tiba. Ada gerangan apakah?

Hal itu terkuak dari media sosial Instagram miliknya. Di mana, dirinya mem-posting di insta story miliknya itu. Rebecca Klopper loncat dari mobil yang tengah berada di tanjakan di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Jakarta.

"Abis jalan-jalan ke pim lagi ngantri keluar parkiran sudah berjalan 2 hari, tiba-tiba di tanjakan exit parkir hewan peliharaan @azahhra nongol dengan badan mungiel nya di dashboard depan ku persis," kata Rebecca Klopper, Selasa (5/12/2023).

Ketika melihat hewan tersebut Rebecca Klopper mengaku lemas, bahkan rasa ingin pingsan pun kian memuncak.

"Sudah lemas keliyengan hasrat ingin pingsan memuncak karena aku princess yang lemah lembut jadi aku tidak ingin menimbulkan panik," ujarnya.

"Aku cuma bilang so so so lemes banget, demi Allah lemes bangetlihat depan gue. Gue keluar sekarang gue enggak kuat bye so gue minta maaf banget, gue keluar sekarang," tambahnya.

Halaman:
1 2
