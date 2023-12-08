Mahalini Raih Penghargaan Song of The Year di IMA 2023 Berkat Lagu Sial

JAKARTA - Mahalini berhasil membawa pulang piala Song of The Year di ajang Indonesian Music Award (IMA) 2023 pada Kamis, 7 Desember 2023. Menariknya, ini merupakan tahun kedua Mahalini menyabet penghargaan Song of The Year di Indonesian Music Award.

Tahun lalu, kekasih Rizky Febian ini berhasil menang untuk lagu Kisah Sempurna. Sedangkan tahun ini, ia berhasil membawa pulang kembali piala di Song of The Year berkat lagu Sial.

Lagu Sial milik Mahalini bahkan berhasil mengalahkan beberapa lagu hits lainnya, seperti Loneliness milik Putri Ariani, Satu-Satu milik IDGITAF, hingga Tak Segampang itu milik Anggi Marito.

"Thank you so much semuanya, terima kasih banyak buat Mylinz, terutama buat Langit Musik, Indonesian Music Award tentunya, dan yang ada di sini yang udah support aku, Star Media Nusantara, keluarga aku, ada Iky juga di situ so thank you so much semuanya, semoga bisa jadi karya kedepannya," ucap Mahalini.

Mahalini raih penghargaan Song of The Year di IMA 2023 berkat lagu Sial (Foto: RCTI)